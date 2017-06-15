15 Haziran 2017 Perşembe

Bütçe 3’e katlanacak!

Son olarak belirlediği 23 milyonluk bütçeyle Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Yeni Malatyaspor, Süper Lig için yenide Mali Kongre kararı aldı. 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek yeni kongrede tahmini bütçenin 3 kat artarak 65 milyon civarında açıklanması bekleniyor.

14 Haziran 2017 Çarşamba 12:09
Bütçe 3’e katlanacak!

  3 yılda 2. Lig'den Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Yeni Malatyaspor Kulübü, yıllık olağan mali genel kurulunu yapacak. Türkiye liglerinde borçsuz kulüpler sıralamasında mevcut mali yapısıyla örnek gösterilebilecek kulüplerden birisi olma özelliğini taşıyan sarı siyahlı kulüp, 1 Temmuz Cumartesi günü yıllık olağan mali genel kurulunu gerçekleştirecek. Yeni Malatyaspor Kulübü’nden olağan mali genel kurul ile ilgili basın kuruluşlarına gönderilen açıklama şu şekilde: "1 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda, kulübümüz Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Tüm üyelerimize önemle duyurulur."

FATİH AVCI
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