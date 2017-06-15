3 yılda 2. Lig'den Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Yeni Malatyaspor Kulübü, yıllık olağan mali genel kurulunu yapacak. Türkiye liglerinde borçsuz kulüpler sıralamasında mevcut mali yapısıyla örnek gösterilebilecek kulüplerden birisi olma özelliğini taşıyan sarı siyahlı kulüp, 1 Temmuz Cumartesi günü yıllık olağan mali genel kurulunu gerçekleştirecek. Yeni Malatyaspor Kulübü’nden olağan mali genel kurul ile ilgili basın kuruluşlarına gönderilen açıklama şu şekilde: "1 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda, kulübümüz Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Tüm üyelerimize önemle duyurulur."

FATİH AVCI