Bursaspor’un 78 günlük galibiyet hasreti 

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında dün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Ligde en son 14. haftada deplasmanda Konyaspor’a karşı galibiyet elde eden Le Guen’in öğrencileri, o karşılaşmanın ardından çıktığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.



En uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım

22 hafta sonunda 27 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligde en uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım konumunda yer alıyor. 8 maçtır 3 puana uzanamayan Timsah, en son 78 gün önce bu sevinci yaşamıştı.



Yeni Malatyaspor maçında yönetime tepki

Bursasporlu taraftarlar, dün oynanan Yeni Malatyaspor maçının son bölümlerinde yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, sosyal medya hesaplarından da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen’e büyük tepki gösterdi.

