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Bursaspor’un 78 günlük galibiyet hasreti 

Ligde çıktığı son 8 maçta da 3 puan alamayan Bursaspor, ligde en uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım konumunda yer alıyor. Le Guen’in öğrencileri, ligdeki son galibiyetlerini 78 gün önce almıştı. 

Bursaspor’un 78 günlük galibiyet hasreti 

Ligde çıktığı son 8 maçta da 3 puan alamayan Bursaspor, ligde en uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım konumunda yer alıyor. Le Guen’in öğrencileri, ligdeki son galibiyetlerini 78 gün önce almıştı. 

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 10:38
Bursaspor’un 78 günlük galibiyet hasreti 

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında dün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Ligde en son 14. haftada deplasmanda Konyaspor’a karşı galibiyet elde eden Le Guen’in öğrencileri, o karşılaşmanın ardından çıktığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

En uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım
22 hafta sonunda 27 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligde en uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım konumunda yer alıyor. 8 maçtır 3 puana uzanamayan Timsah, en son 78 gün önce bu sevinci yaşamıştı.

Yeni Malatyaspor maçında yönetime tepki
Bursasporlu taraftarlar, dün oynanan Yeni Malatyaspor maçının son bölümlerinde yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, sosyal medya hesaplarından da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen’e büyük tepki gösterdi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporGalibiyet HasretiLe GuenEvkur Yeni Malatyaspor
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