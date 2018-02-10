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Bursaspor, galibiyet hasretini dindirmek istiyor

Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor’u mağlup ederek ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.Süper Lig’de çıktığı son 6 maçtır galibiyet elde edemeyen Bursaspor, 21. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda...

Bursaspor, galibiyet hasretini dindirmek istiyor

Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor’u mağlup ederek ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.Süper Lig’de çıktığı son 6 maçtır galibiyet elde edemeyen Bursaspor, 21. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda...

10 Şubat 2018 Cumartesi 11:50
Bursaspor, galibiyet hasretini dindirmek istiyor

Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor’u mağlup ederek ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

Süper Lig’de çıktığı son 6 maçtır galibiyet elde edemeyen Bursaspor, 21. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Galibiyet hasretine son vermek isteyen yeşil-beyazlılarda, hedef mutlak galibiyet. Bursaspor’da sakatlığı süren kaptan Pablo Batalla, yarınki mücadelede de forma giyemeyecek.

12. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 11 karşılaşmada Bursaspor, sahadan 3 kez galibiyetle ayrılırken, ev sahibi ekip Akhisarspor ise 4 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Manisa’da Akhisarspor’a karşı ligde çıktığı 6 maçın yalnızca 1’ini kazanabilen Bursaspor, bu maçlarda 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı Bursaspor, 3-0’lık skorla kazanmıştı.

Akhisarspor 12, Bursaspor 6 maçtır galibiyete hasret

Manisa ekibi T.M. Akhisarspor, ligde çıktığı son 12 maçta 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederken, galibiyete en uzun süredir hasret olan takım konumunda yer alıyor. Bursaspor ise son 6 maçtır galibiyet yüzü görmüyor. Le Guen’in öğrencileri, bu periyotta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.

Okan Buruk’un Bursaspor’a şansı tutmuyor

Akhisarspor’un 44 yaşındaki çalıştırıcısı Okan Buruk, teknik direktör olarak ligde 4 farklı takımla Bursaspor’a karşı 7 maçta mücadele etti. Bu maçlarda yalnızca 1 galibiyet alabilen Buruk, 6 maçta ise sahadan puansız ayrıldı.

Bursaspor’da eksik çok

Yeşil-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, Akhisarspor’a karşı da forma giyemeyecek. Batalla’nın yanı sıra sakatlıkları süren Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir ve Cristobal Jorquera da görev alamayacak. Kasık ağrılarının artması sebebiyle dünkü idmanda yer almayan Moussa Sow’un da Manisa’da forma giymesi beklenmiyor. Her iki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Düdük Serkan Çınar’da

Yarın Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Serkan Çınar yönetecek. Çınar’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.
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