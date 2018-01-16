Bursaspor'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyo

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde basına kapalı olarak yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Timsah, antrenmanın son bölümünde ise tam sahada taktik çalışma yaptı. Sakatlıkları bulunan Kofi Atta, Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir’in tedavilerine devam edildi. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. (İHA)