08 Eylül 2017 Cuma

Bursa maçından önce Bursalı hakem!

Süper Lig’de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre, 11 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da oynanacak olan Kasımpaşa- Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Arda Kardeşler düdük çalacak.

08 Eylül 2017 Cuma 11:30
Bursa maçından önce Bursalı hakem!

 Daha önce Yeni Malatyaspor’un deplasmanda Ümraniyespor’a 1 – 0 kaybettiği maçı ve sarı kırmızılıların Samsunspor’u 1 – 0 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten hakem Kardeşler, Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi. Bursaspor maçından önce, Kasımpaşa maçına Bursalı hakem atanması ise Malatyalı futbol severleri tedirgin etti. Kasımpaşa karşılaşmasında verilecek cezaların Bursaspor maçını etkileyecek olması, MHK’nin bu atamayı nasıl yaptığını sorgulattı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

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