Daha önce Yeni Malatyaspor’un deplasmanda Ümraniyespor’a 1 – 0 kaybettiği maçı ve sarı kırmızılıların Samsunspor’u 1 – 0 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten hakem Kardeşler, Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi. Bursaspor maçından önce, Kasımpaşa maçına Bursalı hakem atanması ise Malatyalı futbol severleri tedirgin etti. Kasımpaşa karşılaşmasında verilecek cezaların Bursaspor maçını etkileyecek olması, MHK’nin bu atamayı nasıl yaptığını sorgulattı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

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