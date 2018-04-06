Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı’ndan tarihi başarı

Geçen yılın ETTU Kupası şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, son iki yılın ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu TTC Berlin Eastside takımını eleyerek, Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi.

Almanya’nın TTC Berlin Eastside takımı ile oynadığı yarı final ilk maçında evinde 3-0 kazanan yeşil-beyazlılar bu maçın rövanşında rakibine 3-1 mağlup olsa da finale yükselmeyi başardı. Berlin, Freizeitforum Marzahn Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk iki eşleşmede Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcuları Melek Hu rakibi Georgina Pota’ya 7:11 / 11:7 / 11:8 / 8:11 / 11:2 setlerle 3-2, Simay Kulakçeken’de rakibi Shiho Matsudaira’ya 11:8 / 11:9 / 11:9 setlerle 3-0 mağlup olarak maçta 2-0 geriye düştü. Karşılaşmanın üçüncü eşleşmesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’da Yana Noskova takımının ihtiyacı olan skoru rakibi Irina Palina’yı 11:5 /11:8 / 12:10 ile geçerek elde ederek skoru 2-1’e getirdi ve finale yükselmeyi garantiledi.

Maçın son eşlemesinde yeşil-beyazlıların genç sporcusu Simay Kulakçeken, rakibi Georgina Pota’ya 11:9 / 11:2 / 11:4 3-0 mağlup oldu ve maç Alman temsilcisi TTC Eastside’ın 3-1 üstünlüğü ile sona erse de finale yükselen taraf sayı avantajı ile Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.

Büyükşehir Masa Tenisi’nde Marka

Karşılaşmanın ardından tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi Finali’ne yükselmenin büyük mutluluğunu yaşayan Bursa Büyükşehir Belediyespor’da Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik “Geçen yıl koyduğumuz hedeflerin hepsine ulaştık, ülkemize Avrupa kupası kazandırdık, bu yılda ligde namağlup lider durumdayız, Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldik, inşallah bu kupayı ülkemize kazandıracağız, son yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Türkiye ve Avrupa’da masa tenisinde marka haline geldi” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ETTU Şampiyonlar Ligi Finali’ndeki rakibi 7 Nisan’da oynanacak olan KTS Tarnobrzeg (Polonya) – Dr. Casle (Hırvatistan) maçının ardından belli olacak. İki maç üzerinden oynanacak finalin ilk maçı 11 Mayıs Cuma günü Bursa’da oynanacak.