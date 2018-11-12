Süper Lig’in 12. haftasında ağırladığı Trabzonspor’a gol yağdırarak tarihi bir zafere imza atan Yeni Malatyaspor’da bayram havası yaşanıyor. Süper Lig tarihinde en farklı galibiyetine imza atan sarı kırmızılılar aynı zamanda Trabzonspor’a karşı geçtiğimiz sezon deplasmanda mağlup olduğu 4- 1’lik yenilginin de rövanşsını almış oldu. Kendi sahasında oynadığı 6 müsabakada sadece bir kez kaybeden Yeni Malatyaspor iç sahadaki yenilmez görüntüsünü devam ettirirken, 4 büyüklere de çelme takmayı ihmal etmedi.

SIRADA YENİ REKORLAR VAR!

Malatya Stadyumu’nda bu sezon Fenerbahçe’yi 1 – 0, Galatasaray’ı 2 – 0 Trabzonspor’u 5 – 0 ile geçen kaplanlar, Ligin ikinci yarısında Beşiktaş’ı da mağlup etmesi durumda bu kez gerçekleştirilmesi güç başka bir rekorun da sahibi olacak. “Burası Malatya buradan çıkış yok” şeklinde taraftarların attığı sloganları gerçeğe dönüştüren Yeni Malatyaspor’da Danijel Aleksic, 5 gole ulaşarak Süper Lig’de golcüler arasına adını yazdırdı. Aynı zamanda UEFA hedefine bir adım daha yaklaşan kaplanlar, 21 puan toplayarak milli araya ilk 5 takım arasına girdi. Efsane Malatyaspor’un 84-85 dönemindeki tek sezonda 4 büyüklere yenilmeyen tek takım olma unvanını ve sezon sonunda ligi 3. sırada tamamlama gibi başarılılarını da geride bırakmak isteyen Yeni Malatyaspor gözünü şimdi yeni rekorlara dikti.