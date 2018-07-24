Burak’ın hedefi 2020

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli karateci Burak Uygur, hedeflerini birer birer gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Ben olimpiyatların zor geçeceğini düşünmüyorum oraya kota almanın zor olduğunu düşünüyorum. Kotayı aldığım takdirde madalyaya çok yakın olduğumu düşünüyorum” dedi. Burak Uygur, ana hedef için Sırbistan’da yapılan Avrupa şampiyonasının önemli olduğunu belirterek, “2017 ocak ayından bu yana sürekli kamptaydık. Bu Sırbistan’da yapılan Avrupa şampiyonası da hedeflerimizden bir tanesiydi ama ana hedef 2020 yılında yapılacak olimpiyatlar. Burası basamaklardan biriydi. Bu sınavı iyi bir şekilde atlattığımı düşünüyorum. Ben olimpiyatların zor geçeceğini düşünmüyorum. Oraya kota almanın zor olduğunu düşünüyorum. Kotayı aldığım takdirde madalyaya çok yakın olduğumu düşünüyorum. Kotayı almak için hayatımın merkezine karateyi koymuş durumdayım. Evlilik, sosyal hayatım olsun maddi manevi her şekilde ilk sırada karate geliyor. Kamplarımı, antrenmanlarımı bir şeylere ayarlama yerine bir şeyleri kamp ve antrenmanlarıma göre ayarlıyorum. Şu anda da dünya sıralamasında birinciyim. Bu şartlarda olimpiyatlara katılabiliyorum. Şimdi bundan sonra bir sene bu yarışı aynı şekilde sürdürüp olimpiyat vizesini almak istiyorum” ifadelerini kullandı.