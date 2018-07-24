Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94600
ALTIN
187.776
DOLAR
4.7690
STERLİN
6.2489
EURO
5.5731

Burak’ın hedefi 2020

Malatyalı milli karateci Burak Uygur da Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na gidecek sporcular arasında yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Burak’ın hedefi 2020

Malatyalı milli karateci Burak Uygur da Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na gidecek sporcular arasında yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

24 Temmuz 2018 Salı 11:10
Burak’ın hedefi 2020

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli karateci Burak Uygur, hedeflerini birer birer gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Ben olimpiyatların zor geçeceğini düşünmüyorum oraya kota almanın zor olduğunu düşünüyorum. Kotayı aldığım takdirde madalyaya çok yakın olduğumu düşünüyorum” dedi. Burak Uygur, ana hedef için Sırbistan’da yapılan Avrupa şampiyonasının önemli olduğunu belirterek, “2017 ocak ayından bu yana sürekli kamptaydık. Bu Sırbistan’da yapılan Avrupa şampiyonası da hedeflerimizden bir tanesiydi ama ana hedef 2020 yılında yapılacak olimpiyatlar. Burası basamaklardan biriydi. Bu sınavı iyi bir şekilde atlattığımı düşünüyorum. Ben olimpiyatların zor geçeceğini düşünmüyorum. Oraya kota almanın zor olduğunu düşünüyorum. Kotayı aldığım takdirde madalyaya çok yakın olduğumu düşünüyorum. Kotayı almak için hayatımın merkezine karateyi koymuş durumdayım. Evlilik, sosyal hayatım olsun maddi manevi her şekilde ilk sırada karate geliyor. Kamplarımı, antrenmanlarımı bir şeylere ayarlama yerine bir şeyleri kamp ve antrenmanlarıma göre ayarlıyorum. Şu anda da dünya sıralamasında birinciyim. Bu şartlarda olimpiyatlara katılabiliyorum. Şimdi bundan sonra bir sene bu yarışı aynı şekilde sürdürüp olimpiyat vizesini almak istiyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Burak UygurAvrupa BüyüklerKarete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor’un anlaştığı Mitchell Donald kampa katılacak
Yeni Malatyaspor’un anlaştığı Mitchell Donald kampa katılacak
Nacer’in yerine Tosic
Nacer’in yerine Tosic
Sporda güvenlik devrimi
Sporda güvenlik devrimi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim