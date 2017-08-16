Genç forveti bu yıl da kadrosuna katmak isteyen yeşil beyazlılar bir kez daha Yeni Malatyaspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor. 2016 – 2017 sezonunu 5 gol kaydederek tamamlayan Burak Kavlak’ı yine kiralama yöntemiyle almak isteyen 12 Bingölspor kulübün sportif direktörü Ali Ravcı ile temas haline geçerek 21 yaşındaki oyuncuyu resmen istedi. 12 Bingölspor Teknik Direktörü Ali Beykoz ve Ertuğrul Sağlam’ın eski dost olmaları nedeniyle genç oyuncunun transferinde aceleci davranan Bingöl temsilcisinin teklifine sıcak bakmadığı öğrenilen Yeni Malatyaspor Kulübü genç oyuncuyu bünyesinde tutmak istiyor. Burak Kavlak hafta sonu oynadığı U21 müsabakasında da gollerine devam etmiş, röveşata golüyle takımına 1 puan kazandırmıştı.



SELAHATTİN BAYRAK