16 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Burak’a Bingöl kancası

3. Lig temsilcisi 12 Bingölspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Burak Kavlak’tan vazgeçemiyor.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:57
Burak’a Bingöl kancası

  Genç forveti bu yıl da kadrosuna katmak isteyen yeşil beyazlılar bir kez daha Yeni Malatyaspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor. 2016 – 2017 sezonunu 5 gol kaydederek tamamlayan Burak Kavlak’ı yine kiralama yöntemiyle almak isteyen 12 Bingölspor kulübün sportif direktörü Ali Ravcı ile temas haline geçerek 21 yaşındaki oyuncuyu resmen istedi. 12 Bingölspor Teknik Direktörü Ali Beykoz ve Ertuğrul Sağlam’ın eski dost olmaları nedeniyle genç oyuncunun transferinde aceleci davranan Bingöl temsilcisinin teklifine sıcak bakmadığı öğrenilen Yeni Malatyaspor Kulübü genç oyuncuyu bünyesinde tutmak istiyor. Burak Kavlak hafta sonu oynadığı U21 müsabakasında da gollerine devam etmiş, röveşata golüyle takımına 1 puan kazandırmıştı.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahBurak Kavlak

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