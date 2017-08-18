18 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Burak Yılmaz, Bafetıbı Gomis ve Khalid Boutaib... Malatyalı olan konuştu:

“Gol atmak benim işim” Süper Lig’de ve yeni kulübünde ilk haftaya Duble yaparak başlayan Faslı golcü Khalid Boutaib antrenman öncesi çalışmayı takip eden gazetecilere konuştu. Gol krallığı gibi bir hedefinin bulunmadığını ifade eden Khalid, takım başarısını her şeyin üzerinde gördüğünü belirtti.

18 Ağustos 2017 Cuma 13:16
Burak Yılmaz, Bafetıbı Gomis ve Khalid Boutaib... Malatyalı olan konuştu:

Yeni Malatyaspor’un 3 – 1 kazandığı Osmanlıspor maçında kaydettiği 2 golle bir anda Süper Lig’in flaş transferleriyle yarışır hale gelen ve haftanın karmalarında kendine yer bulan Faslı golcü Khalid, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Osmanlıspor maçında takımının kazanmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Khalid Boutaib, “Önemli olan kaç gol attığım değil, takımın 3 puan almasıdır” dedi.

TAKIMIN BAŞARISINI DAHA FAZLA ÖNEMSİYOR!

Gol krallığı ya da Süper Lig’deki diğer golcülerle gireceği yarışla ilgili peşinen açıklamalarda bulunan Khalid, böyle bir hedefinin olmadığını daima takımın başarısını kendisinin atacağı gollerden önde tutacağını söyledi. Khalid, “2 gol atıp takımımın galip gelmesinde büyük rol oynadığım için tabi ki çok mutluyum. Takımımın 3 puan kazanması benim gollerimden daha değerlidir. Zaten gol atmak benim bu benim işim. Onun için üzerimde herhangi bir baskı yoktu, hissetmemde. Her zaman takımım için daha çok çalışacağım. İlerleyen maçlarda yine gol atmaya da çalışacağım. İlk maçta takım içerisinde uyum olmadığı konusuna kesinlikle katılıyorum. Fransa Ligi’nde oynamış arkadaşlarımla beraber burada yine çok iyi adaptasyon ortamı yakaladık. Gol krallığında ilk sırada yer almak gibi yarış içerisinde değilim. Sadece çok iyi oynayıp gol atarak takımımın kazanmasını istiyorum hepsi o kadar.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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