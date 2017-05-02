Yeni Malatyaspor alt yapısının Türk futboluna kazandırdığı yetenekli isimlerden biri olan Burak Kavlak, son maçında gol patlaması yaşadı. 20 yaşındaki genç golcü, kiralık olarak forma giydiği Bingöl Belediyespor’da sezonu hatrick yaparak kapattı.

İKİ SEZONDA 12 GOL KAYDETTİ

Sezon başında 3. Lig 2. Grup takımı Dersimspor’a, devre arası da 3. Lig 3. Grup takımı Bingöl Belediyespor’a kiralanan Burak Kavlak ligin ilk yarısında 2, ikinci yarısında 5 gol kaydetti. Bu sezon toplam 29 maçta görev yapan Burak, sezon finalini ise Denizli’de yaptı. Hafta sonu oynanan Denizli Futbol A Spor – 12 Bingöl Spor maçında sahaya ilk on birde çıkan Burak Kavlak, takımının 3 – 1 kazandığı maçta tüm golleri atarak, Bingöl’e 3 puanı kazandırdı. Geçtiğimiz yıl bir başka 3. Lig ekibi Sandıklıspor’da kiralık forma giyen Burak o yılı 7 golle kapatmıştı.

MEHMET KIROĞLAN