02 Mayıs 2017 Salı

Burak Kavlak diye yazılır, GOL diye okunur!

Malatya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli isimlerin başında gelen Burak Kavlak, 2016 – 2017 futbol sezonunu harika bir maçla kapattı. Yeni Malatyaspor’un sözleşmeli oyuncusu kiralık gittiği Bingöl Belediyespor’da son maçta hatrick yaparak 3 gol birden kaydetti. Geçen yılı 7, bu sezonu 5 golle kapatan 20 yaşındaki genç forvet, takımının ligde kalmasına büyük katkıda bulundu.

02 Mayıs 2017 Salı 12:21
Burak Kavlak diye yazılır, GOL diye okunur!

  Yeni Malatyaspor alt yapısının Türk futboluna kazandırdığı yetenekli isimlerden biri olan Burak Kavlak, son maçında gol patlaması yaşadı. 20 yaşındaki genç golcü, kiralık olarak forma giydiği Bingöl Belediyespor’da sezonu hatrick yaparak kapattı.

İKİ SEZONDA 12 GOL KAYDETTİ
  Sezon başında 3. Lig 2. Grup takımı Dersimspor’a, devre arası da 3. Lig 3. Grup takımı Bingöl Belediyespor’a kiralanan Burak Kavlak ligin ilk yarısında 2, ikinci yarısında 5 gol kaydetti. Bu sezon toplam 29 maçta görev yapan Burak, sezon finalini ise Denizli’de yaptı. Hafta sonu oynanan Denizli Futbol A Spor – 12 Bingöl Spor maçında sahaya ilk on birde çıkan Burak Kavlak, takımının 3 – 1 kazandığı maçta tüm golleri atarak, Bingöl’e 3 puanı kazandırdı. Geçtiğimiz yıl bir başka 3. Lig ekibi Sandıklıspor’da kiralık forma giyen Burak o yılı 7 golle kapatmıştı. 

MEHMET KIROĞLAN
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