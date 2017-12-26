Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’un ilk yarısını 13 puanla 8. sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor, ikinci sezonun hazırlıklarına başladı. Cafer Aypan nezaretinde Türkiye Futbol Federasyonu antrenman sahasında çalışmalarını sürdüren Kırmızı-beyazlılar, devre arası transfer sezonunda Burak Acıl’ı kadrosuna kattı. Yeni Malatyaspor altyapısından yetişen, geçen sezon Malatyagücü forması da giyen genç oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. İkinci yarının ilk maçına kadar transfer çalışmalarının süreceğini kaydeden İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit, ligin ikinci yarısının çok daha farklı geçeceğini söyledi. Yiğit, “Oyunculara ve teknik heyete verilen bir haftalık izin sona erdi. Ligin ikinci yarısının hazırlıklarını Cafer Aypan ve yardımcıları yönetiminde sürdürüyoruz. Yeni Malatyaspor altyapısından yetişen ve geçen sezon Malatyagücü formasıda giyen genç orta saha Burak Acıl’ı kadromuza kattık. 2-3 yeni transfer daha yapmayı planlıyoruz. İnşallah ligin ikinci yarısında grubumuzda daha üst sıralarda mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ