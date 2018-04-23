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Burak Daha Ne Yapsın?

U21 Süper Ligi’nde lider Beşiktaş’a konuk olan Yeni Malatyaspor, son haftaların formda yıldızı Burak Kavlak ile bu sezon tek yenilgisi olan ev sahibini yıkmayı başardı. 1 – 0 geriye düştüğü maçta, Malatyalı Burak Kavlak’ın kaydettiği gollerle rakibini 2 – 1 yenen Yeni Malatyaspor, lidere şampiyonluk yolunda ağır bir darbe vurdu.

Burak Daha Ne Yapsın?

U21 Süper Ligi’nde lider Beşiktaş’a konuk olan Yeni Malatyaspor, son haftaların formda yıldızı Burak Kavlak ile bu sezon tek yenilgisi olan ev sahibini yıkmayı başardı. 1 – 0 geriye düştüğü maçta, Malatyalı Burak Kavlak’ın kaydettiği gollerle rakibini 2 – 1 yenen Yeni Malatyaspor, lidere şampiyonluk yolunda ağır bir darbe vurdu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:06
Burak Daha Ne Yapsın?

Yeni Malatyaspor U21 takımı yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor’u Burak ve Berkan’ın golleriyle farklı mağlup eden sarı kırmızılı gençler dünde lider Beşiktaş’ı devirmeyi başardı. Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada 1 – 0 geriye düşen Yeni Malatyaspor U21 takımının imdadına Burak Kavlak yetişti. İlk yarıda savunmada başlayan Burak tıpkı Alanya maçında olduğu gibi takımı geriye düşünce ikinci yarı forvette başladı. Kazandığı 2 penaltı atışını gole çeviren 21 yaşındaki oyuncu takımını mağlubiyetten galibiyete taşıdı. Geçtiğimi hafta Alanya maçında da aynı şekilde ileri çıkıp goller atan Burak bu sezon stoper oynamasına rağmen 5. golünü attı. Yeni Malatyaspor bu galibiyetle 46 puana yükselip, 7. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8’e indirdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah GAZETESİ

Son Güncelleme: 23.04.2018 11:18
Anahtar Kelimeler:
Burak KavlakYeni Malatyaspor
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