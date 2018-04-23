Burak Daha Ne Yapsın?

Yeni Malatyaspor U21 takımı yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor’u Burak ve Berkan’ın golleriyle farklı mağlup eden sarı kırmızılı gençler dünde lider Beşiktaş’ı devirmeyi başardı. Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada 1 – 0 geriye düşen Yeni Malatyaspor U21 takımının imdadına Burak Kavlak yetişti. İlk yarıda savunmada başlayan Burak tıpkı Alanya maçında olduğu gibi takımı geriye düşünce ikinci yarı forvette başladı. Kazandığı 2 penaltı atışını gole çeviren 21 yaşındaki oyuncu takımını mağlubiyetten galibiyete taşıdı. Geçtiğimi hafta Alanya maçında da aynı şekilde ileri çıkıp goller atan Burak bu sezon stoper oynamasına rağmen 5. golünü attı. Yeni Malatyaspor bu galibiyetle 46 puana yükselip, 7. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8’e indirdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah GAZETESİ