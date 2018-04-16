BURAK BAŞLADI, BERKAN BİTİRDİ

Türkiye U21 Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, rakibini 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 yenmeyi başardı. Kaleci Abdulsamet Damlu'nun penaltı kaçırdığı maçta defanstan aldığı topla ileri çıkan ve takımını ateşleyen Burak Kavlak dengeyi getirirken, Berkan Durdu ceza sahası dışından attığı 2 şık golle galibiyetin mimarlarından oldu.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Emre Alay, Enes Yetişir, Ahmet Binöl hakem üçlüsü yönetti. Yeni Malatyaspor sahaya Abdulsamaed Damlu, Emirhan Kayalar, Ertuğrul Karakayış, Gökhan Akkan, Burak Kavlak, Musa Buğrahan Kavaklı, Ali Faruk Mohamed, İsmail Baran Karakoç, Rıfat Can Aslan, Furkan Pekşen ve Berkan Durdu ilk on biriyle çıktı. Konuk ekip Alanyaspor ise İsmail Ünal, Gökhan Kamber Demirci, Emre Bekir, Ahmet Demir, Ali Berkay Serdar, Berhudan Aslan, Ümit Türker, Rauf Öktem, Sedat Karademir, Fırat Çakıroğlu ve Murat Sevimler ile mücadeleye başladı. Karşılaşmanın golleri Dk.65 Burak Kavlak, Dk. 76 ve 90+2 Berkan Durdu ve Dk.14 Sedat Karademir’den geldi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi