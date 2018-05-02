Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103747
ALTIN
174.772
DOLAR
4.1534
STERLİN
5.6544
EURO
4.9856

Burak Atıyor, U21 Kazanıyor!

Yeni Malatyaspor kulübünün profesyonel oyuncusu olmasına karşın maçlarını U21 takımıyla oynayan Burak Kavlak, bu sezon stoper mevkiinde görev yaptığı maçlarda 6 gol kaydetti. 22 yaşındaki oyuncunun gol attığı 5 maçta sarı kırmızılı gençler 13 puan topladı.

Burak Atıyor, U21 Kazanıyor!

Yeni Malatyaspor kulübünün profesyonel oyuncusu olmasına karşın maçlarını U21 takımıyla oynayan Burak Kavlak, bu sezon stoper mevkiinde görev yaptığı maçlarda 6 gol kaydetti. 22 yaşındaki oyuncunun gol attığı 5 maçta sarı kırmızılı gençler 13 puan topladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:17
Burak Atıyor, U21 Kazanıyor!

Yeni Malatyaspor U21 takımı bu sezon ilk kez mücadele ettiği U21 Süper Ligi’nde geride kalan 31 haftada 49 puan topladı. Sarı kırmızılı gençler bitime 3 hafta kala 8. sırada yer alırken, son aldığı Akhisarspor galibiyetiyle 3. Sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi.

U21 takımının bu başarısına 13 puanlık katkı direk Burak Kavlak’tan geldi. Yeni Malatyaspor kulübünde 9. sezonunu geride bırakmak üzere olan Burak Kavlak, A takımda Ertuğrul Sağlam’ın yaz kampında savunmada denemesiyle alt yapıda da maçlara stoper olarak çıktı. A takım oyuncusu olmasına rağmen Erol Bulut’un idmanlar ve maçlar için alt yapıya gönderdiği Malatyalı genç oyuncu geride kalan 31 haftada stoper oynamasına rağmen 5 maçta 6 kez fileleri sarstı. Burak’ın gol attığı hiçbir maçta Yeni Malatyaspor mağlubiyet yüzü görmedi.

1 – 1 berabere biten Osmanlıspor maçında 1 gol, 3 – 2 kazanılan Konyaspor maçında 1 gol, 3 – 1 kazanılan Alanyaspor maçında 1 gol, 2 – 1 kazanılan Beşiktaş maçında 2 gol ve 2 – 1 kazanılan Akhisarspor maçında 1 gol atan 22 yaşındaki Burak Kavlak takımının aldığı 49 puanın 13’üne doğrudan katkı yaptı. Kulüple 2020’ye kadar sözleşmesi olan Burak, 4 sezondur profesyonel takımın sezon kadrosunda yer alıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ  -Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporBurak Kavlak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kulüpten Üyelere Çağrı
Kulüpten Üyelere Çağrı
Göztepe Mesaisi Başlıyor
Göztepe Mesaisi Başlıyor
Başkan Çok Kızdı!
Başkan Çok Kızdı!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim