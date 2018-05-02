Burak Atıyor, U21 Kazanıyor!

Yeni Malatyaspor U21 takımı bu sezon ilk kez mücadele ettiği U21 Süper Ligi’nde geride kalan 31 haftada 49 puan topladı. Sarı kırmızılı gençler bitime 3 hafta kala 8. sırada yer alırken, son aldığı Akhisarspor galibiyetiyle 3. Sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi.

U21 takımının bu başarısına 13 puanlık katkı direk Burak Kavlak’tan geldi. Yeni Malatyaspor kulübünde 9. sezonunu geride bırakmak üzere olan Burak Kavlak, A takımda Ertuğrul Sağlam’ın yaz kampında savunmada denemesiyle alt yapıda da maçlara stoper olarak çıktı. A takım oyuncusu olmasına rağmen Erol Bulut’un idmanlar ve maçlar için alt yapıya gönderdiği Malatyalı genç oyuncu geride kalan 31 haftada stoper oynamasına rağmen 5 maçta 6 kez fileleri sarstı. Burak’ın gol attığı hiçbir maçta Yeni Malatyaspor mağlubiyet yüzü görmedi.

1 – 1 berabere biten Osmanlıspor maçında 1 gol, 3 – 2 kazanılan Konyaspor maçında 1 gol, 3 – 1 kazanılan Alanyaspor maçında 1 gol, 2 – 1 kazanılan Beşiktaş maçında 2 gol ve 2 – 1 kazanılan Akhisarspor maçında 1 gol atan 22 yaşındaki Burak Kavlak takımının aldığı 49 puanın 13’üne doğrudan katkı yaptı. Kulüple 2020’ye kadar sözleşmesi olan Burak, 4 sezondur profesyonel takımın sezon kadrosunda yer alıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ -Busabah Gazetesi