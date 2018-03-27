BULUT’TAN TARAFTARA ÇAĞRI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan E.Y Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri’nde takımdaki son durumla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“PAROLA 3 PUAN”

Ligde kalan 8 maçlarının da zor geçeceğini ifade eden Bulut, “Ligde zor maçlara çıktık. Zor maçlar devam ediyor ve devam da edecek. Geriye kalan 8 maçımız var. Bunların hepsi zor geçecek, kolay bir maç yok. Zaten ikinci yarıda daha çetin, her şeyin daha zor geçeceğinin bilincindeyiz. Ona göre transfer yapmaya çalıştık. 1-2 transfer aramıza kattık. O şekilde devam ediyoruz ve önümüzdeki Gençlerbirliği maçı bizim açımızdan çok önemli bir maç. Orada 1-0 kazanmıştık. Burada da cumartesi günü oynayacağımız maçta kesinlikle kazanmak istiyoruz. Parola 3 puan” diye konuştu.

“DAHA AZ HATA YAPMAMIZ LAZIM”

Takımda bireysel hata yapan oyucu sayısının fazlalığından yakınan Erol Bulut, “Baktığımızda geçmişte kazandığımız maçlarda da o bireysel hatalar vardı ama kapatan oluyordu. Son 2 maçımızda Trabzonspor maçı olsun, Fenerbahçe maçı olsun bireysel hatalar yaptık. İşte bunun bedelini ağır ödedik. İyi oynamamıza rağmen 2-0’lık Fenerbahçe karşılaşması olsun, Trabzon maçında iyi oynadığımızı söyleyemem. Çok fazla hata yaptık ve bu hataları Trabzonspor en iyi şekilde değerlendirdi. Maçı 4-1 kaybetmiş olduk. O yüzden önümüzdeki Gençlerbirliği maçı veya ondan sonraki maçlarda da daha dikkatli olmamız lazım. Daha az hata yapmamız lazım, daha az bireysel hata yapmamız lazım. Hata yapıyorsak diğer arkadaşlarımız da arkadaşının hatasını kapatması gerekiyor. Daha kompakt, daha agresif oynamamız gerekiyor ve en önemlisi ürettiğimiz yeterince pozisyon var. Maçlarda o pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“ÇÜNKÜ ONLARA GERÇEKTEN İHTİYACIMIZ VAR”

43 yaşındaki çalıştırıcı, taraftara da seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz taraftarlarımızla çok farklı oynuyoruz evimizde. O yüzden onlardan ricam, adım Erol Bulut olarak, teknik direktör olarak onlardan isteğim stadı inşallah doldurmaları. Çünkü onlara gerçekten ihtiyacımız var. Onlarla birlikte evimizde çok iyi oynuyoruz. Bunu zaten çoğu kez ispatladık. Beşiktaş maçı olsun, Galatasaray maçı olsun, Başakşehir maçı olsun iyi oynamamıza rağmen maçı kaybettik ama iyi oynadık. Bu Gençlerbirliği maçı bizim açımızdan gerçekten çok önemli. Alacağımız 3 puan bizi istediğimiz hedefe yüzde 90 yaklaştırmış olacak. O yüzden kesinlikle taraftarımıza ihtiyacımız var.”

“A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILIP ÇAĞRILMAMASI BENİM KARARIM DEĞİL”

Genç teknik adam, son olarak Sadık ve Ertaç’ın milli takıma çağrılmamasıyla ilgili de konuşarak, kararın Lucescu’ya ait olduğunu söyledi. Bulut, “Elimizde gerçekten performansını yüzde 100 arttıran arkadaşlarımız var. A Milli Takım'a çağrılıp çağrılmaması benim kararım değil. Onun kararını sayın Lucescu kararını verecek. Ama bu demek değil ki Ertaç olsun, Sadık olsun, Berk olsun veya diğer futbolcularımız olsun performanslarını düşürecektir. Aynı şekilde antrenmanda konsantre oldukları gibi maçta da konsantre olup o performanslarının üzerine koymaları gerekiyor, koyacaklardır. Her zaman kendilerinden söz ettirmeleri gerekir” açıklamasında bulundu. busabahmalatya.com