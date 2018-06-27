Bulut’tan hızlı mesaj!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sezon hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Bulut, “Hocalar ve futbolcular için tatil güzel bir şey ama bu tatil uzadığı zaman işe dönüp tekrar çalışma isteği de azalıyor. Futbolculuk kariyerimde hiçbir zaman çok uzun tatil yapan bir kişiliğe sahip değildim. İki haftalık aradan sonra insan tekrar çalışmak istiyor. Tabi bunu günümüzde futbolcuya anlatamıyorsun. Ama futbolcularım için bir aydan biraz daha fazla süren güzel bir tatil oldu. Geçen sezon güzel bir dönemi geride bıraktık. Ligi 10. sırada 43 puanda bitirdik. Hiç kimse bu başarıyı Yeni Malatyaspor’dan açıkçası beklemiyordu. Ama çoğu takıma kıyasla verimli bir sezonu geride bıraktığımızı düşünüyorum. Elimizde olan mevcut kadroyla ligi iyi bir noktada tamamladık. Tabi bu sene hedeflerimizi biraz daha artırmak istiyoruz. Bu da şu demek oluyor; 10. sıranın ve 43 puanın üzerinde bitirmeye çalışacağız. Transferlerimizi de ona göre yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız biri Danijel Alexsic, birisi de Ahmet Yıldız 2 futbolcu transferimiz var. Ahmet tanıdığım U21 Milli Takımında orta saha oynayan genç bir arkadaşımız. Önümüzde yapmamız gereken birkaç transfer daha var. Eğer istediğimiz başarıyı yakalamak istiyorsak bu transferleri yapmamız gerekiyor. Onlarında en geç Topuk Yaylası 2. etap kampı başlangıcına kadar yetişmesini umut ediyorum. Çünkü orada tam kadro çalışıp lige daha iyi hazırlanmak istiyoruz.” diye konuştu.

“İSTEDİĞİM 1-2 OYUNCU VAR”

Resmi teklifin gelmediği oyuncuların takımda kalması ihtimaliyle kadroyu şekillendireceğini kaydeden genç teknik adam transfer edilecek oyuncu sayısının artabileceği mesajını verdi. Erol Bulut, “Basından öğrendiğim kadarıyla birkaç futbolcumuza gelen transfer teklifleri var. Bunlardan en bilinenleri Sadık ve Azubuike, Adem’in de teklif aldığını duydum. Ama resmi olarak henüz bize gelen bir teklif yok. O yüzden ben o futbolcularla sezona başlayıp ve devam edecekmişim gibi planlarımı yapmaya devam edeceğim. Resmi bir teklif gelince yönetimimiz ve teknik heyet nasıl bir karar verir onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bazı isimlerle zaten yolumuzu ayıracağız gibi görünüyor. Bunu yapmak kolay bir işte değil. Sonuçta hepsinin sözleşmeleri var. Takımdan ayrılmak istemeyeceklerdir. Transfer komitemiz menajerleriyle oturup bir çözüme kavuşturacaktır. Onların yerine bize daha iyi uyum sağlayabilecek transferleri gerçekleştireceğiz. Başkanımızla ve yönetimimizle istişarelerimiz her zaman oluyor. Özellikle benim istediğim 1-2 oyuncu var. Başkanımızın daha önce açıkladığı oyuncu sayısını belki biraz aşabiliriz.” dedi.

“KEŞKE 1 DEĞİL 2 ATSAYDI”

FIFA Dünya Kupası müsabakalarında Fas Milli Takımı forması giyen Khalid’in performansıyla ilgili olarak ise Bulut, “Khalid keşke 1 değil de 2 gol atsaydı. Bayağı kaçırdığı gol oldu. İspanya karşısında daha iyi oynadı. Attığı gol tabii çok güzeldi. Ondan önceki maçta da 70 dakika fena oynamadı. Ona da gelen tekliflerin olduğunu şahsen biliyorum. Beni arayan menajerler oldu. Zaten geçen sezon bizde attığı 12 golle iyi bir performans gösterdi. Sadece 12 gol değil, takıma defans anlamında büyük katkılar sağladı. Gelen teklifleri değerlendirip yolumuza bakacağız.” İfadelerini kullandı.

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