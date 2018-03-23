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BULUT’TAN FUTBOLCULARINA UYARI !

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Gençlerbirliği takımıyla karşı karşıya gelecek Evkur Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıların 3 puan parolasıyla sürdürüyor.

BULUT’TAN FUTBOLCULARINA UYARI !

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Gençlerbirliği takımıyla karşı karşıya gelecek Evkur Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıların 3 puan parolasıyla sürdürüyor.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 16:03
BULUT’TAN FUTBOLCULARINA UYARI !

Ligde son iki haftada oynadığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını kaybederek düşme hattıyla yakınlaşan sarı- kırmızılılarda, teknik heyetten uyarı geldi. Teknik Direktör Erol Bulut bugün yapılan antrenman öncesi futbolcularına seslenerek, herkesin bireysel anlamda daha fazla çaba harcaması uyarısında bulundu.Nurettin Soykan Tesislerinde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana milli takımlarda bulunan Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve Berk Yıldız katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik ağırlık çift kale maçla sona erdi. Çift kale maçta Erol Bulut’un klasik sistemine yeniden döndüğü gözlendi. Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sadio DialloErol BulutEvkur Yeni MalatyasporGençlerbirliğiBerk YıldızKhalid Boutaib
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