BULUT’TAN FUTBOLCULARINA UYARI !

Ligde son iki haftada oynadığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını kaybederek düşme hattıyla yakınlaşan sarı- kırmızılılarda, teknik heyetten uyarı geldi. Teknik Direktör Erol Bulut bugün yapılan antrenman öncesi futbolcularına seslenerek, herkesin bireysel anlamda daha fazla çaba harcaması uyarısında bulundu.Nurettin Soykan Tesislerinde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana milli takımlarda bulunan Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve Berk Yıldız katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik ağırlık çift kale maçla sona erdi. Çift kale maçta Erol Bulut’un klasik sistemine yeniden döndüğü gözlendi. Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek. busabahmalatya.com