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BULUT’A TEKVANDOCU DESTEĞİ!

Yeni Malatyaspor’un dün gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret eden eski milli sporcu Nevzat Alaca, sarı-kırmızılı ekibe Kasımpaşa maçı öncesi başarılar diledi. Erol Bulut’un Malatya’ya vereceği çok şeyin olduğunu ifade eden eski milli tekvandocu, takıma sonuna kadar güvendiklerini söyledi.

BULUT’A TEKVANDOCU DESTEĞİ!

Yeni Malatyaspor’un dün gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret eden eski milli sporcu Nevzat Alaca, sarı-kırmızılı ekibe Kasımpaşa maçı öncesi başarılar diledi. Erol Bulut’un Malatya’ya vereceği çok şeyin olduğunu ifade eden eski milli tekvandocu, takıma sonuna kadar güvendiklerini söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Şubat 2018 Çarşamba 12:04
BULUT’A TEKVANDOCU DESTEĞİ!

Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'a karşı alınan 3-1'lik yenilgiyle morallerin bozulduğu sarı-kırmızılı takıma genç sporculardan destek geldi. Alaca Spor Kulübü’nün yöneticisi ve eski milli tekvandocu Nevzat Alaca ile kulübün sporcuları, futbolculara tatlı ikram ederek moral verdi. Burada bir konuşma yapan eski milli tekvandocu Nevzat Alaca, takıma sonuna kadar güvendiklerini söyledi.

MALATYA DAHA BAŞARILI YERLERDE GÖRECEĞİZ”

Yeni Malatyaspor’un ligde başarılı bir gidişat ortaya koyduğunu belirten Alaca, “Öncelikle Erol hocam nezdinden tüm takıma teşekkür ediyorum. Ben de eski bir milli tekvandocu olarak Yeni Malatyaspor’un başarısını gönülden tebrik ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla takımda iyi bir hava var ve bu hava inşallah güzel neticeleri getirmeye devam edecektir. Biz Erol Bulut’un Malatya’ya vereceği çok fazla şeyin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah Malatya çok daha başarılı yerlerde göreceğiz. Bu vesileyle bu haftaki maçta başarılar diliyorum” dedi.

“YENİDEN BİR ÇIKIŞ İÇERİSİNE GİRECEĞİZ”

Teknik Direktör Erol Bulut ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Tam da lazım olan bir zamanda moral ziyaretinde bulundunuz. Bundan dolayı size teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii biz ekip olarak bu ligde güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Ancak bunu daha da ileri taşımamız lazım. Bu anlamda verilen desteğe teşekkür ediyoruz. Umarım bu hafta galip gelip yeniden bir çıkış içerisinde gireriz. Çünkü Antalya maçı geride kaldı ve Kasımpaşa da çok iyi bir takım. İnşallah güzel bir sonuçla bitiririz” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporNevzat AlacaErol Bulut’Malatya
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