Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Igor Tudor'un özellikle son haftalarda şans verdiği 23 yaşındaki Sinan Gümüş ile Yeni Malatyaspor’un görüşmelere başladığı öğrenildi. Transfer dönemindeki tavırlarıyla hem yönetimin, hem Igor Tudor'un gözünden düşen Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon ligin son 4 haftasında Igor Tudor tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Genç futbolcu bu maçlarda 5 gol 1 asitlik performans ortaya koyarak, hem teknik heyeti hem de taraftarları heyecanlandırdı. Ancak yaz transfer döneminde yaşanan gelişmeler Sinan'ı gözden düşürdü. Maaşına zam isteyen ancak yönetimden beklediği cevabı alamayan Sinan, takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Sinan'ı isteyen kulüpler, Galatasaray'ın belirlediği ödemeyi kabul etmeyince 23 yaşındaki oyuncu Sarı Kırmızılı takımda kaldı.

Bruma ve Podolski gibi isimlerin ayrılması sonrası geçen sezona göre oynadığı bölgede daha az rakibi bulunan hücum oyuncusu, bu sezon tüm maçlarda kadroda olmasına rağmen yalnızca 25 dakika sahada kalabildi.

HABER MERKEZİ