Bulut'un transfer beklentisi 

Nurettin Soykan Tesisleri’nde haftalık değerlendirme yapmak için basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erol Bulut, takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Hiç kimsenin mükemmel olmadığını, kendilerinin de mükemmel olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Bulut, “Geldiğimiz günden bu yana defans hattına önem veren bir teknik direktör olarak gol yememe çizgimizi sürdürmek için çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Detaylar üzerinde çalışıyoruz. Doğal olarak zaman zaman elbette hata yapıyoruz. 90 dakikalık oyunda her pozisyonu engellemeniz mümkün değil. Önemli olan takımımın sahada bizim onlara verdiğimiz görevleri en iyi şekilde yerine getiriyor olmalarıdır. Oyuncularımız bu güne kadar da en iyi şekilde bunu gerçekleştiriyor. Hücum anlamında biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. O anlamda da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Pozisyonlara yeterince giriyoruz. Bazen gol atamıyoruz bu normal. Her girdiğiniz pozisyonu gole çevirirseniz zaten her şeyi mükemmel yapmış olursunuz. Hiç kimse mükemmel değil, bizde mükemmel değiliz. Ama takım olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki maçlar da pozisyonlara girip inşallah daha çok gol bulabiliriz” dedi.



“Transfer komitemiz sıkıntılar yaşıyor”

Transferle ilgili beklentilerini tekrarlayarak, transfere ihtiyaçları olduğunu belirten Bulut, “Aslında her teknik adam takviye ister demek doğru değil. İhtiyaç duyulan mevkilere futbolcu istenmesi gerekiyor. Eğer lazım değilse tabii ki futbolcu almaya gerek yok. Ama bizim ekibimizin katılımına baktığımız zaman eksik olan bazı mevkilerimiz var. Bunları zaten geldiğimden beri dile getiriyorum. Çünkü oyun kalitemizi artırmamız gerekiyor. Onu artırmamız için kaliteli futbolcu almamız gerekiyor. En azından ben 3-4 transfer demiştim. Şuana kadar 1 transfer gerçekleştirildi. Devre arasında transfer yapmak zordur. Bir futbolcu ile rakamlarda anlaşıyorsunuz son noktaya geldiğinizde rakamlar tuhaf şekilde artıyor. Oyuncunun kulübü rakamları artıyor. Bu konularda transfer komitemiz sıkıntılar yaşıyor. Ama bunlar bahane değil. Bazı şeyler üzerinde biraz daha ısrarcı olup erken bitebilirdi. Maalesef bunları gerçekleştiremedik. Geç kaldığımız kesin. Kamp döneminin başında oyuncular alınmış olsaydı onlarında hazırlanma süreci uyum süreci daha iyi olacaktı. Son olarak aldığımız sol stoper Doria var. Kendisi iyi bir futbolcu. Takıma yeni alışacak. İnşallah en kısa zamanda takıma uyum sağlar. Çünkü bizim için çok önemli. Zaman kayıp etmemiz lazım. Birde kreatif orta saha ve forvet hattına istediğim iki futbolcu daha vardı. Bunlar artık zor görünüyor. Tahminime göre bir kişiyi alacağız. İnşallah o da bugün yarın gerçekleşir” ifadelerini kullandı.



“Henüz eski hedefimizden uzaklaşmış değiliz”

Bulut, bir gazetecinin ‘Yeni bir hedef koymanın vakti mi’ yönündeki sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Bence bu hedefi koymanın vakti değil. Henüz eski hedefimizden uzaklaşmış değiliz. Eski hedefimizi biran önce yakalamak istiyoruz. Düşme hattından uzaklaşma hedefini yakaladıktan sonra üzerine koyabiliyorsak yeni hedefler koyacağız. “ “Bugüne kadar böyle bir şey düşünmedim. Tek düşüncem Yeni Malatyaspor’un başarısıdır. Ben ve ekibim buradaki yapabileceğimiz işlerle, futbolcularımla istediğim hedefe en kısa sürede ulaşmak için çalışıyoruz. Sezon sonunda ligi en iyi şekilde tamamladığımız zaman sonrasında iki tarafta oluşan şartları görür. Yeni Malatyaspor yönetimi ve taraftarı benden memnunsa, zaten bir yılım daha var ona göre yolumuza devam ederiz.



“Oraya da 3 puan kazanmak için gideceğiz”

Son olarak Antalyaspor maçıyla ilgili konuşan Erol Bulut, “Antalyaspor alt sıralardan çıkmak için kendi sahasında kazanmak isteyecektir. Öğrendiğim kadarıyla onlarda transfer yasağıyla karşı karşıyalar. Geçen hafta 16 kişilik kadroyla sahaya çıktılar. Biz rakiplerin durumuna bakmaksızın kendi işimizi daha da iyi yapmaya bakacağız. Oraya da 3 puan kazanmak için gideceğiz“ diye konuştu.