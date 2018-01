BULUT'TAN YÖNETİME MESAJ

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Erol Bulut, takımdaki son durum ve transferdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



“Şu an daha mutlu olacaktık”



Osmanlıspor maçında net gol pozisyonlarından faydalanamadıklarını belirten Bulut, “Maçın skoruna baktığımız zaman üzgünüz. Çünkü iki puan kaybettik. Ama deplasmandan bir puan almak tabii altın değerinde, her puan bize lazım. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmiş olsaydık. Şuan daha mutlu olacaktık. 25 puanla üst sıralara yakın, alt taraftan da biraz daha uzaklaşmış olacaktır. Takımım iyi oynadı. İyi defans yaptık. 4-5 gol pozisyonunu değerlendiremedik. Önemli olan o pozisyonlara girebilmek. Önümüzdeki maçlarda onları değerlendireceğimizi düşünüyorum. Takımım Antalya kampında iyi çalıştı. Ligin ikinci yarısına güzel başladık” dedi.



“Bu işimizi zorlaştırıyor, kolaylaştırmıyor”



Transferle ilgili yönetimi üstü kapalı şekilde eleştiren genç teknik adam şunları söyledi:

“Transferlere ihtiyacımız olduğunu 1,5 ay öncesinden söylemiştim. Çünkü bu takımın kalitesinin artması gerekiyor. Kaliteli futbolculara ihtiyacımız var. Hücum anlamında oyunumuzu daha da güzelleştirmemiz lazım. Defans anlamında takımımız şuan iyi işler yapıyor. O bölgede detaylar üzerine çalışıp savunmada daha iyi olmamız lazım. Hatalarımız var. Ama ofansif olarak çok daha iyi olmamız gerekiyor. Yakaladığımız şansları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Transfer yapılması gereken mevkilere kesinlikle oyuncu alınması gerektiğini söylemiştim. Ama bu transferler gecikti. En az iki oyuncunun kampın ilk gününe gelmesini umuyordum. Bu gerçekleşmedi. Bu işimizi zorlaştırıyor, kolaylaştırmıyor. Hamit düşünmek için bizden izin istedi. Eşiyle ve ailesi ile görüşecekti, henüz dönüş yapmadı. Bu konuda bizimde yönetiminde yaptığı yanlış bir şey yoktur. Ama diğer oyuncularda daha çabuk davranabilir miydik? Evet yapabilirdik. Ama diğer taraftan da futbolcuyu gönderemiyorsunuz, oyuncu ayrılmak istemiyor. Ya da takım bulamıyor. O yüzden devre arasında transfer yapmak gerçekten kolay değil. Oyuncu alacağınız takımdan bir anda önünüze farklı fiyatlar çıkabiliyor. Bu da elinizi kolunuzu bağlıyor. Ama birkaç futbolcuya şuan yakınız. Tahmin ediyorum bugün yarın 1-2 oyuncuyu transfer edeceğiz. Tabi ondan sonra da 1-2 oyuncuya daha ihtiyacımız olacak.”



“Erol hoca bu takımı bırakıp gidecek’ diye kimse beklemesin”



Sezon başında verdiği sözün arkasında olduğunu ve görevi bırakıp gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığını da belirten Bulut, “Kulübe ilk geldiğimde bir şey söylemiştim. Evet transfer takımımıza şart ama ‘Erol hoca bu takımı bırakıp gidecek’ diye kimse beklemesin. Böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Bunu tekrar etmekte fayda var. Ben her zaman sözünün arkasında olan bir insanım. Transferin şart olduğunu yönetime de söyledim. Basında da rahatlıkla açıkladım. Futbolcularıma da söyledim. Bunda gizlenecek bir şey yok. Çünkü amacımız Yeni Malatyaspor’u şu anki pozisyondan daha iyi yere taşımak istiyoruz. Yönetim uğraşıyor. Tahmin ediyorum yakın zamanda netice alınacaktır. Oyuncular daha erken gelmiş olsaydı, performansımızı daha da artırabilirdik. Forma rekabetini artırabilirdik. İlk maçımıza baktığımız da iyi oynadık. Şu an zaten o rekabet orta sahada, kanatlarda ve defansta var. Murat Akça uzun zamandır oynamadı ama Osmanlıspor maçında iyi işler çıkardı. Diallo uzun süre oynamadı, çıktı çok iyi maç çıkardı. Bunlar sevindirici inşallah diğer arkadaşlarda aynı performansı gösterir. Çünkü takımda yer alan her futbolcuya ihtiyacımız var. Bazı futbolcular şu an full limitte oynuyor. İlerleyen haftalarda düşüşe geçeceklerdir. Onlar düşerken, diğerlerinin çıkışa geçmesi lazım. Sivas maçı kolay olmayacaktır. Analizlerini yaptık. Ona göre çalışacağız. Sivas’a karşı Malatya’nın şansı galiba tutmuyor. Bu sefer inşallah tutacaktır. Her şeyin bir ilki vardır” diye konuştu.busabahmalatya.com