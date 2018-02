BULUT'TAN TEPKİ!

Haftalık değerlendirme için Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam önemli açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa maçında oynanan oyununun karşılığının beraberlik olduğunu söyleyen Bulut, “Kasımpaşa karşısında maça iyi başladık. Mücadelemizi 70. dakikalara kadar sahaya iyi yansıttık. Sadece son 20 dakika istediğim doğrultuda gitmedi. Performans düşüklüğü yaşadık. Oyuncular üzerinde stres arttıkça istediğimi oyunu son dakikalarda sergileyemedik. Yine de kalemizde çok fazla pozisyon gördüğümüzü düşünmüyorum. Yediğimiz gol dışında 1-2 pozisyon var. Bizim rakip kalede 4-5 net pozisyonumu var. Onları değerlendiremedik. Oynanan futbola baktığımızda 1-1’lik skor her iki takım için doğruydu. Ama biz bunlardan daha iyisini yaptık. Yapmaya da devam etmemiz gerekiyor. Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında form düşüklüğü var. Bazı futbolcular yüzde 100 ile gidiyor. O futbolcularda form düşüklüğü olacaktır. Onların yerine diğer arkadaşların performansını artırması gerekiyor. Bu olmayınca otomatik olarak düşüş yaşıyoruz. Ama bu haftadan başlayarak en kısa zamanda grafiğimizi yükseltmemiz gerekiyor” dedi.



“Futbolcularla her gün ben burada çalışıyorum”

Erol Bulut, son haftalarda maçlarda yaptığı oyuncu değişikliklerine yönelik eleştirilere de cevap vererek, şunları söyledi:

“Takımdaki performans düşüklüğüne bir nebze katılıyorum. Ama futbolcuların saha içerisindeki değişiklikleri benim tercihimdir. Yanlışsa da doğruysa da yaptığım tercihler benim seçimimdir. Sonuçta takımın teknik sorumlusu benim, varsa yaptığım hatalardan ben sorumluyum. Futbolda bu işin çizgisi budur. Oyuncu değişikliklerinde yanlış tercih yaptığımı düşünmüyorum. Ekibim ile bütün hafta boyunca oyuncuları sahaya sürdüğümüzde nasıl verim alabiliriz sürekli istişare ediyoruz. Çünkü bütün futbolcularla her gün ben burada çalışıyorum. Kim antrenmanda ne gösteriyor, ne veriyor onu ben biliyorum. Sadece maçtan maça gideceksek sahaya hep aynı takımla çıkmanız gerekir. Değişiklikler olmaya devam edecek. Futbolcuların değişikleri yanlış-doğru olabilir. Bu konuda ben ve ekibimin yaptığı tercihlerdir. Performansı düşen oyuncuların yerine alınan oyuncuların performansını artırıyoruz. En doğrusunu en iyisini bulmak zorundayız. Sahaya sürdüğümüz oyuncuları bize puan veya galibiyeti getirmeleri için takıma alıyoruz. Hiçbir teknik adam oyuncusunu sahaya yenilmek için sürmez. Kendi işimize zarar vermiş oluruz. Ben ve ekibim şimdiye kadar işimizi bu şekilde yaptık.”



“Kazanamıyorsak inşallah kaybetmeyeceğiz”

Bursaspor karşısında kazanamasalar bile kaybetmemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten genç teknik adam, “İlk yarıda Konyaspor maçıyla geldim. O zamanda rahat pozisyonda değildik. Zaman daraldıkça stres artacaktır. Futbolun içinde bu var. Antalyaspor maçında 10 kişi kaldığımız için 3 puanı kaçırdık. Biz eğer eşit şekilde sahada mücadele etmiş olsaydık o müsabakayı kesin kazanacağımızı düşünüyorum. Önümüzde daha zor maçlar olacak. Çünkü ligin sonuna doğru gidiyoruz. Daha çok stres ve gergin olacak. Toplantılarımızda futbolcularıma sürekli söylüyorum. Takımın performansının artması gerekiyor. Eğer bazı oyuncular performanslarını eskisi gibi yüksek seviyelere getirirseler yine istediğimiz seviyelere geleceğiz. Bursaspor ligin iyi ekiplerinden. Onlarda da son haftalarda bir düşüş var. Son maçlarında Akhisarspor’a karşı kayıp ettiler. Mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Biz de oraya puanlar almak için gideceğiz. Sonuçta iki takımda bir birine yakın. Kazanamıyorsak, inşallah kayıp etmeyeceğiz. Kasımpaşa maçına 3 eksikle çıktık. Bizim gibi takımlar 3 önemli eksikle maça başladıklarında zaten sıkıntılar yaşıyor. Yedek kulübemiz çok zengin olmadığından o eksiklikleri yaşamaya devam edeceğiz. Elimizdeki futbolcularla sezonu bitireceğiz. Khalid’in tedavisi devam ediyor. İnşallah sahada olabilir. Ama oynaması zor gibi görünüyor” diye konuştu.busabahmalatya.com