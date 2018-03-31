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BULUT'TAN MAÇ SONRASI İLK AÇIKLAMA 

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut 4-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, “Daha zorlu bir maç olacağını düşünüyordum” dedi.

BULUT'TAN MAÇ SONRASI İLK AÇIKLAMA 

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut 4-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, “Daha zorlu bir maç olacağını düşünüyordum” dedi.

31 Mart 2018 Cumartesi 17:45
BULUT'TAN MAÇ SONRASI İLK AÇIKLAMA 

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Gençlerbirliği 4-1 mağlup ederken maç sonu Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
Bulut, "Maça çıkmadan önce hafta içerisinde verdiğim röportajlarda parolamızın 3 puan olduğunu söylemiştim. Bunu gerçekleştirdiğimizden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Daha zorlu bir maç olacağını düşünüyordum. Nitekim ilk yaptığımız ufak bir hatada olsa kalemizde golü gördük. Sevindirici olan taraf bu sezon arkadan gelerek maçı çevirip, galip geldiğimiz ilk maçımız. Bu durum da çok sevindirici" dedi.

“ARKAMIZDA 12. GÜÇ OLDULAR”

Taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Bulut, "Taraftarlarımız bizi en iyi şekilde desteklediler. Arkamızda 12. güç oldular. Taraftara her zaman ihtiyacımız var. İki hafta sonra Alanyaspor'a karşı oynayacağımız maçta da inşallah stadı tam olarak doldururlar. Çünkü taraftarsız bu iş olmuyor. Taraftar gerçekten bir güç oluyor. Biz de onun karşılığını bugün dört golle verdik. Daha da fazla olabilirdi. Yeterince pozisyonlara girdik. Rakibimiz kalemizde sadece bir pozisyon buldu, o da zaten gol oldu. Onun dışında kalemizde çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Bizim atabileceğimiz goller vardı. Sevindirici olan taraf bulduğumuz pozisyonları yeterince iyi değerlendirdik. Önümüzdeki Başakşehir maçına da en iyi şekilde hazırlanıp, oradan da puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR KARŞILAŞMALARINI SİSTEMDEN DOLAYI KAYBETMEDİK”

Bulut, bir gazetecinin "Fenerbahçe ve Trabzonspor mağlubiyetleri sonrası sistem tartışmaları vardı. Bu maçta neyi doğru yaptınız?" sorusuna, "Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarını sistemden dolayı kaybetmedik. İkincisi Gençlerbirliği maçında 4-3-3 sisteminde oynadık. Daha önce Fenerbahçe maçıyla başlayarak 5-3-2 sisteminde oynadık. Fenerbahçe maçında istatistiklerde bunu gösteriyor ki üstün takım bizdik, sadece gol bulamadık. Bugün yakaladığımız pozisyonları gole çevirdik, maçı kazandık. Fenerbahçe karşısında da yarattığımız ilk üç pozisyonu gole çevirmiş olsaydık maçı kazanabilir ya da en azından 1 puanla ayrılırdık. Trabzonspor maçını da kaybedince 'Her şey yanlış, sistemden dolayı 4 gol yenildi' denildi. Trabzonspor'a kaşı bugünkü oynadığımız sistemde de oynamış olsaydık, yine bir ihtimal maçı kaybedecektik çünkü yüzde 45 ikili mücadele kazanırsan maçı kazanma şansın fazla değildir" cevabını verdi.

“HAKEMLERLE İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİM, SONUÇTA DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMUYOR”

Bulut, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Sadece Gençlerbirliği maçı değil, bizim puan alacağımız çok maç vardı. Akhisar maçı penaltımız verilmedi, Malatya'daki ilk maçım olan Konya maçında golümüz verilmedi. Bu tür birkaç maç daha sayabilirim. Hakemlerle ilgili bugüne kadar çok fazla bir şey söylemedim, söylemeyeceğim de sonuçta değişen bir şey olmuyor. Herkes hata yapabilir doğru ama bazı yapılan hataların üzerinden geçilmesi gerekiyor. Hakemim bugün maçı iyi yönettiğini düşünüyorum. İlk yarıda verilmeyen bir golümüz var. Bugün kazanmamış olsaydık Çok büyük yara almış olacaktık. O konuda hakemlerimizin daha da dikkatli olması gerekiyor."

“AZUBUİKE'NİN BALDIRINDA HAFİF BİR AĞRISI VARDI”

Bulut, bir gazetecinin "VAR sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Kesinlikle büyük bir fayda sağlayacaktır" diye cevap verdi.

Gençlerbirliği karşılaşmasında Azubuike'nin yerine oyuna Gilberto'yu almasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Bulut, "Azubuike'nin baldırında hafif bir ağrısı vardı. 'Hocam size işaret edeceğim, beni dışarı çıkarırsınız' dedi. Ben onu beklemedim, erken dışarı aldım. Gilberto'yu oyuna soktum, tabi ki oyunu kazanmak istiyorduk. Oyunu kazanmak için zaten Gilberto'yu oyuna alacaktık. Azubuike sakatlanmasın diye erken oyundan aldım. Öyle bir değişiklik yaptım, iyi bir değişiklik oldu. Gilberto'nun iki gol atması bizi daha da sevindirdi" ifadelerini kullandı. Öte yandan basın toplantısına Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat katılmadı.busabahmalatya.com 

İHA

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