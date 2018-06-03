Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613

Bulut takımın başında olacağını söyledi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-kırmızılı yönetimle oldukça faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yeni sezon için küçük detaylar dışında yola devam kararı aldıklarını söyledi. 

Bulut takımın başında olacağını söyledi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-kırmızılı yönetimle oldukça faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yeni sezon için küçük detaylar dışında yola devam kararı aldıklarını söyledi. 

03 Haziran 2018 Pazar 11:22
Bulut takımın başında olacağını söyledi

Günlerdir kulüpteki geleceğine dair durumu merak edilen Erol Bulut, sarı-kırmızılı camiaya sevindirici haberi vererek, yeni sezonda da takımın başında olacağını söyledi. 
Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kuruluyla yeni sezon öncesi faydalı bir toplantı yaptıklarını belirten Bulut, “Evkur Yeni Malatyaspor’un kariyerimin başlangıç noktası olması münasebetiyle bende her zaman ayrı bir yeri olacaktır. Geçen sezon burada güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Tabii sezonun tamamlanmasının ardından hem bir yol haritası belirlemek, hem de teknik ekip olarak önümüzü daha net görebilmek için yönetimle toplantılar yaptık. Bu toplantılarda kulübün geleceğiyle ilgili yaptığım 3 yıllık bir projeyi de paylaşma imkanı buldum. Bu çalışmanın yönetimimizi de fazlasıyla heyecanlandırdığına şahit oldum. Tabii kabul edilmeli ki bu projeyi hayata geçirmemiz için bizimde teknik ekip olarak önümüz görmemiz gerekirdi. Bu anlamda görüşmelerimiz oldu ve bir çok konuda anlaştık yönetimimizle. Arada küçük detaylar da var, ancak bunlar çözülebilecek detaylar. Tabii kulüple daha 1 yıllık sözleşmem de bulunuyor. Günümüzde sözleşmelerin pek bir bağlayıcılığı olmadığından, bence gönülden yapılan sözleşmeler daha geçerli ve uzun sürüyor. Ama profesyonel dünyada da bazı teknik durumları atlamamanız gerekiyor. Sonuç olarak yönetimimizle yola devam kararı aldık” dedi. 

Bulut, bu süre içerisinde parasal konuları hiçbir zaman en başa koymadığını dile getirerek, “Ortada bir emek, bir iş, bir alın teri varsa elbette ki onun bir parasal karşılığı olacaktır. Lakin ben bu kulübe ilk geldiğimde gün de, bugün de hiç zaman parasal konuları en başa koymadım. Öyle olmuş olsa geçen sezon bunu dile getirirdim. Yönetimimizle şartlarımın iyileştirilmesi noktasındaki görüşmemizin nedeni daha önce alınmış bir karar aslında. Sezon devam ederken başkanımız yeni sezon öncesi bu durumları konuşalım dedi ve biz de öyle yaptık. Bu iş profesyonel bir iş ve eğer iyi başarılar hedefleniyorsa, ekonomik çarkın sorunsuz dönmesi lazım. Teknik adam ücretleri de, kulüp çalışanlarının ücretleri de bu sisteme dahil” ifadelerini kullandı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORErol BulutAdil Gevrek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnönü Stadı'na iftarla veda edilecek...
İnönü Stadı'na iftarla veda edilecek...
Tekvando İl Temsilcisi Uçar'dan sezon değerlendirmesi
Tekvando İl Temsilcisi Uçar'dan sezon değerlendirmesi
Sezon tescil edildi!
Sezon tescil edildi!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim