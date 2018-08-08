Bulut: Milli maçtan sonra…

Göztepe maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Hazırlık maçı bizim açımızda iyi bir test oldu. En güzel tarafı ise karşılaşmanın ikinci yarsında genç arkadaşlarımızı oynattık ve yakından izleme fırsatımız oldu. İkinci yarıda maçın skorunu değiştirerek 2-1 kazanmasını bildik. Geriden gelerek maçı kazanmak önemliydi. Şimdi önümüzde Göztepe maçı var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geç gelen transferler var. Sakatlıktan yeni çıkan arkadaşlarımız var. Sakat olan oyuncularımız var. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak ilk hafta maçına hazırlanıyoruz.”dedi.

“GUILHERME’NIN BİR ADIM ÖNDE”

Yeni transferlerin henüz istediği seviyede hazır olmadığını kaydeden Bulut, Brezilyalı oyuncu Guilherme’nın bir adım daha önde olduğunu ifade etti. Mitchell Donald’ın antrenman eksiği olduğunu belirten genç çalıştırıcı “Donald ve Erkan Kaş henüz hazır değil ikisinin de 4-5 haftaya ihtiyacı var. Tahmin ediyorum hazır olmayan arkadaşlarımız milli maç arasından sonra daha hazır hale gelecektir. Ahmet, Buğra ve Adem onlarda takımla birlikte 10 gündür çalışıyor. Çok fazla eksikleri kalmadı. Göztepe maçında kadroda olacaklar. Genç arkadaşlarımız şuan bize katkı sağlayamayacaklar ama bunlar önümüzdeki yıllarda gelecek vaat eden isimler. İsmail, Gökhan ve Hüseyin önümüzdeki yıllarda etkili olacaklardır. Onların takımlarında sürekli oynaması gerekiyor. U21 liginden daha iyi bir ligde mücadele etmeleri gerekiyor. O yüzden onların kiralık gönderilmesini ön gördük. İnşallah bu zaman zarfında kendilerini daha çok geliştirirler. Elimizdeki futbolculardan orta saha ve defans bölümünde pozisyon gereği bazı değişiklikler yapmamız gerekecek. Onun hazırlıklarını bu hafta boyunca çalışacağız.” diye konuştu.

“SEZONA 24 KİŞİYLE BAŞLAYACAĞIZ”

Hollandalı oyuncu Nacer Barazite’nin takıma geri dönmesini de değerlendiren Erol Bulut şunları söyledi: “Barazite gitti ancak anlaşamadı tekrar geri döndü. Onunla ilgili zaten kendisiyle konuşuldu. 31 Ağustos’a kadar zaten daha zamanı var. Onun dışında zaten bazı liglerde transfer sezonu devam ediyor ve elimizde olanları çıkarmaya çalışacağız. Zaten 24 kişilik kadro ancak bulundurabiliyoruz. Barazite eğer ayrılırsa yerine bir futbolcu daha alabiliriz. Sezona 24 kişilik mevcut kadroyla girmiş olacağız.” busbahmalatya.com