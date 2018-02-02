BULUT MEMNUN

E.Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Antalyaspor maçı ve takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer döneminin son saatlerinde kadrolarına 2 yeni isim katmalarının sevindirici olduğunu belirten Bulut, “Transferde biraz bekledik ama 2 oyuncu almamız bizim adımıza güzel oldu. Doria ve Gilberto transfer listemizde olan isimlerdi. İkisinin de bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. O bölgelere adam almamız, rekabet düzeyini de arttıracaktır. Umarım 2 oyuncumuzda ligin ikinci yarısında bize katkı sağlar. Bu anlamda transferlerden dolayı yönetimimize teşekkür ediyorum” dedi.



“Aldığımız neticeler takım oyunu oynamamızın ürünü”

Bulut, Antalyaspor maçıyla ilgilide konuşarak şunları söyledi:

“Antalyaspor kadro kalitesine rağmen ligde istediği sonuçları alamadı. Bulunduğu pozisyon itibariyle yerini yadırgayan bir takım aslında. Tabi onlar bu süreçten sonra her maça final havasında çıkacaklardır. Yeni hocalarıyla birlikte bir çıkış arıyorlar. Bizim maça da oldukça önem veriyorlar. Bizim içinde önemli bir maç, çünkü henüz alt sıralardan uzaklaşmadık. Alacağımız kötü bir netice alttaki takımlarla aramızdaki farkı kapatacaktır. Bunu yaşamamak için kesinlikle yenilmememiz lazım. Son 4 haftadır iyi sonuçlar alıyoruz. İnşallah bu tablo burada da devam eder. Aldığımız neticeler takım oyunu oynamamızın ürünü. Futbolcularım da sahada fedakarlıkları yaparak mücadele ediyor. Hepsi de oldukça alıcı ve de fedakar diyebilirim. Umarım yeni oyuncuların da katılmasıyla daha iyi bir takım olacağız” şeklinde konuştu.