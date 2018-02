BULUT KONUŞTU!

Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen hafta oynadıkları Antalyaspor maçında gördükleri kırmızı karttan sonra oyundan düştüklerini belirten kaydeden Erol Bulut, “Antalya maçının ilk yarısına iyi başlayamadık. Maça hızlı başlayamamaktan kaynaklı 7. dakikada penaltı pozisyonundan gol yedik. Rakibin 4 önemli konu başlığı vardı. Bunlardan birisi hızla başlamalarıydı bunun üzerine çalışmıştık. Maalesef konsantrasyon eksikliği yaşayınca futbolcuyu kaçırıyorsunuz. Nitekim ilk pozisyonda öyle oldu. İlk yarının sonuna doğru 1-1’lik beraberliği sağladık. Soyunma odasına moralli girdik. İkinci yarıda oyuna iyi başladık. Oyun bizim kontrolümüzdeydi. 52. dakikada gördüğümüz kırmızı karttan sonra eksik kaldık. Zaten ondan sonra her şey değişti. İstediğimiz şekilde top tutamadık. İkinci golü yedikten sonra işimiz daha da zorlaştı. Oyun sistemini değiştirdim ama istediğimiz neticeyi elde edemedik. O maç geride kaldı. Bugünden itibaren Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyoruz. Yine zor bir maç bizi bekliyor. Rakip iyi bir takım. 3 puan alma hedefimiz var” dedi.



“Risk alarak sarı kart cezası sınırındaki iki oyuncuyla maça başlayacağız”

Geçen hafta defansta değişikliğe giderek oyuna Doria ile başlamasıyla ilgili de konuşan Bulut, şunları söyledi:

“Oyunun geneline bakıldığında Mina yerine Doria’nın oynatılmasından dolayı mağlubiyet almadık. Maçtan kopmamız gördüğümüz kırmızı karttan sonra başladı. Rakip karşısında eksik kalmamızdan dolayı mağlup olduk. Eğer 11 kişi sahada olsaydık belki de biz o maçı 3-1 kazanabilirdik. Bizim sıkıntımız ilk yarıda yaptığımız basit top kayıplarıydı. Onun dışında takımım fena oynamadı. İlk yarıda yeterince pozisyona girdik. Khalid 18. dakikada bulduğu pozisyonu gole çevirebilseydi, ilk yarıyı 2-1 önde kapatacaktık. Doria sol ayağıyla topu oyuna iyi sokabilen bir stoper, zaten sol stoper mevkii için birini istiyordum. Bir diğer faktörde hem Sadık hem de Mina’nın 3 sarı kartı bulunuyordu. O maçta ikisi de sarı kart görmüş olsaydı, bu hafta Doria ve gen oyuncu Gökhan ile oynamak zorunda kalacaktım. Bu yüzden değişikliğe gittim. Bu hafta ki rakibimiz Antalyaspor’dan daha güçlü olan bir takım. Onun için risk alarak sarı kart cezası sınırındaki bu iki oyuncuyla maça başlayacağız.”



“Kadromuz çok geniş değil”

Son haftalarda bir düşüş içerisinde olduklarını da belirten Bulut, “Sistem arayışı içerisinde değilim. Oyun sistemimiz aynı, geldiğimden beri 4-3-3 bazen 4-2-3-2 sistemi ile sahaya çıkıyoruz. Ligin devre arasına girmeden öncede söylemiştim, hazır olan futbolcularımız maksimum performansta gidiyor. Onlarda düşüş yaşayabiliriz. Çıkış yapmayı beklediğimiz futbolcularda o çıkışı göremedik. Bireysel olarak futbolcuların eksik gösterdiği performans var. Bir futbolcu performansının yüzde 100’ünü oynayacak diye bir kaide yoktur. Zaten kadromuz çok geniş bir kadro değil. Elimizdeki malzeme belli, onun üzerine takımımız kurup ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hakemler ile alakalı söylenecek çok şey var”

Hakemlerle ilgili konuşacak çok şeyin olduğunu ama konuştukları zaman da cezayı kendilerinin çektiğini belirten Bulut, “Ligin ikinci yarıları her zaman daha çetin geçer. Bütün takımlar daha iyi konsantre olmak için çalışıyor. Her kayıp edilen ve kazanılan puanlar çok değerli. Doğal olarak ilk sıralarda olan takımlar sürekli kazanmak istiyor. Onlarda stres altındalar. Ama bu ters tepebiliyor. Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe olsun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Beklenmedik puanlarda alabiliyoruz, kayıpta edebiliyoruz. Önemli olan en kısa sürede istediğimiz puanları alabilmek. Hakemler ile alakalı söylenecek çok şey var. Ama konuştuğumuz zaman cezayı alan onlar değil biz oluyoruz. Zararını çeken kulüpler oluyor. Ben Yeni Malatyaspor’a geldiğimden beri zararını 4-5 maçta çektim. Akhisarspor, Göztepe ve Alanyaspor maçında yüzde 100 penaltım verilmedi. Konyaspor maçında verilmeyen 1 golümüz var. Saymaya başladığımızda liste uzayıp gidecek. Hata yapabiliyorlar, puanları biz kayıp etmiş oluyoruz. Onlar yine maç yönetmeye devam ediyor. Üst düzey hakemlerimiz Avrupa’da bu şekilde maç yönetmiyorlar. Onlardan ricamız Avrupa’da yönettikleri gibi burada da aynı şekilde maç yönetsinler” diye konuştu.