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BULUT KASIMPAŞA MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında E.Y. Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, maçın ardından her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu. 

BULUT KASIMPAŞA MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında E.Y. Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, maçın ardından her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu. 

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 11:14
BULUT KASIMPAŞA MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

Kasımpaşa’nın hücuma iyi çıkan ve iyi bir takım olduğunu belirten Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Maça hızlı başladık ve öne geçtik ama talihsiz bir gol yedik. İlk yarı ve ikinci yarının ilk yirmi dakikasında iyi oynadık son dakikalarda çok fazla pas hataları yaptık, istediğimiz baskıyı kuramadık ve geçişleri sağlayamadık. Yine de aldığımız bir puana sevinmemiz lazım. Maçta yaptığımız hatalardan ders çıkarmamız lazım çünkü önümüzde bir Bursa maçı var. O maçı kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Maçta beraberlik için oynamadıklarını, kazanmayı çok arzuladıklarını aktaran Bulut, “Birçok pozisyon yakaladık ama golü atamadık o yüzden 70 dakikadan memnunum ama son 20 dakikadan memnun değilim. İnşallah daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa cephesi
Mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, “Rakibimiz bundan önceki maçlarda oynadığı disiplinle oynadı. Bizim de pozisyon bulabilmek için doğru oynamamız, sahayı doğru kullanmamız ve doğru tercihler yapmamız gerekiyordu. Ancak maçın da başında kalemizde golü gördük ve 1-0 geride başladık. Golü yedikten sonra sahayı ve topu doğru kullanarak iyi oynadık ama fazla üretken olamadık. 2. yarının başında rakibimiz ciddi baskı kurdu ve pozisyonlar buldu. Kalecimiz günündeydi bu yüzden gol yemedik. Son 15 dakikada rakibimizin gardı düştü bunu değerlendirmemiz gerekiyordu ancak son andaki tercihlerimiz gol atmamızı engelledi. Alınan 1 puan doğal. Önümüzdeki Galatasaray maçında puan ya da puanlar almak istiyoruz. Rakibimiz, kutluyorum, güzel bir takım kurmuşlar” diye konuştu.busabahmalatya.com
 

İHA

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