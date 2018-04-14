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Bulut; "Hiç istemediğimiz 2 puanı kaybettik"

Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından her iki teknik adam açıklamalarda bulundu. 

Bulut; "Hiç istemediğimiz 2 puanı kaybettik"

Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından her iki teknik adam açıklamalarda bulundu. 

14 Nisan 2018 Cumartesi 19:29
Bulut; "Hiç istemediğimiz 2 puanı kaybettik"

Maçtan 3 puanla ayrılmayı çok istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyleyen Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Eğer 3 puan alsaydık ligi yüzde 100 garantilemiş olacaktık. Ama olmadı. Şu anda önümüzde 5 maç daha var bu 5 maçta neler olacağı hiç belli olmaz. Burada maalesef rakibe 2 puan hediye ettik. Bazen maçta böyle şeyler olabiliyor. Ceza sahasına gönderilen uzun bir top, sonra kalecinin uzaklaştırması kısa düştü ve ardından gol oldu. Hiç istemediğimiz 2 puan kaybettik. Kalan maçlarda maksimum puan alıp hedefimize ulaşacağız” şeklinde konuştu. 

Bakkal; iki takım da çok fazla üretemedi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade ederek, “Çünkü iki takım da çok fazla üretemedi. İki takım da hücumsal anlamda varyasyonları eksik yaptı. Bizim bunu eksik yapmamızdaki en büyük etken Malatya’nın katı defans yapması oldu. Malatya ligin iyi takımlarından bir tanesi, Erol Hocayla çok iyi bir çıkış yakaladı. Biz de can çekişen bir takımız puan almamız gerekiyordu. İki takım için de söylenecek çok fazla bir şey yok. Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz” diye konuştu. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 14.04.2018 20:57
Anahtar Kelimeler:
Mesut BakkalYeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor Maç SonucuErol Bulut
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