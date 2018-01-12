12 Ocak 2018 Cuma

Bulut, Hamit’e yeşil ışık yaktı

Devre arası kampını Antalya’da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, transferi için görüşmelerin sürdüğü Hamit Altıntop’un alınması halinde takıma çok faydalı olacağını söyledi.

12 Ocak 2018 Cuma 11:12
Bulut, Hamit’e yeşil ışık yaktı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yaptığı açıklamada, görüşmelerin sürdüğü Hamit Altıntop'un transferini çok istediğini belirterek, "Transferde ağır gittiğimiz doğru, ancak yönetimin de bu konuda iyi niyetli bir şekilde çalıştığını biliyorum. Alınması yönünde yönetime rapor sunduğumu birkaç oyuncu var. Bu oyunculardan birisi de Hamit Altıntop. Hamit yakından tanıdığım bir futbolcu. Transferi gerçekleşirse bize oldukça faydalı olur. Almanya ikinci Ligi'nde de güzel sezon geçirdi. Tam istediğim özelliklerde, tecrübeli bir isim. Yönetimimiz bu oyuncuyla görüşme yapacak. Biz de sonucunu bekleyeceğiz” dedi.

“EN KISA SÜREDE KAMPIMIZA BEKLİYORUZ”
Bulut, yönetime sunduğu listede ismi bulunan futbolcularla anlaşılmak üzere olduğunu belirterek, “Gerek yurt dışından, gerekse de yurt içinden istediğimiz bazı futbolcular vardı. Bu konuda yönetim bazılarıyla görüşüyor. En son aldığım bilgi, bu futbolcularla anlaşılmak üzere olduğu yönünde. İnşallah bu isimleri de en kısa sürede kampımıza bekliyoruz. Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek. Takımımızda acilen takviye yapmamız gereken mevkiler var. Sonuçta bu 17 haftalık bir boks maçı. Yumruklarınızın güçlü olması lazım ki nakavt olmayasınız” diye konuştu.

İHA

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