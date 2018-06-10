Bulut gözden uzaklarda!

Zorlu maçlar öncesinde ailesiyle vakit geçirdiği öğrenilen genç teknik adamın telefonlarını kapatarak bayram sonuna kadar dış dünyayla ilişkisini kestiği belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda kalmasını istediği oyuncular ile kendilerine kulüp bulmasını isteyeceği oyuncuların listesini yönetime sunduğu ifade edilirken Bulut’un kamp tarihine kadar yeni sezonda kadroda düşündüğü isimleri iyice netleştireceği öğrenildi. Bayram sonrası kulüple ilgili işlere yoğunluk verecek Bulut, 24 Haziran’da ekibiyle birlikte yeniden Malatya’ya gelecek.

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