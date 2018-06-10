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Bulut gözden uzaklarda!

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon hazırlıkları öncesinde eşi ve çocuklarını alarak tatile çıktı.

Bulut gözden uzaklarda!

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon hazırlıkları öncesinde eşi ve çocuklarını alarak tatile çıktı.

10 Haziran 2018 Pazar 11:03
Bulut gözden uzaklarda!

Zorlu maçlar öncesinde ailesiyle vakit geçirdiği öğrenilen genç teknik adamın telefonlarını kapatarak bayram sonuna kadar dış dünyayla ilişkisini kestiği belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda kalmasını istediği oyuncular ile kendilerine kulüp bulmasını isteyeceği oyuncuların listesini yönetime sunduğu ifade edilirken Bulut’un kamp tarihine kadar yeni sezonda kadroda düşündüğü isimleri iyice netleştireceği öğrenildi.  Bayram sonrası kulüple ilgili işlere yoğunluk verecek Bulut, 24 Haziran’da ekibiyle birlikte yeniden Malatya’ya gelecek.

busabahmalatya.com

MEHMET KIROĞLAN

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YENİMALATYASPORErol BulutTATİLYeni Sezon
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