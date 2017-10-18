Trabzonspor maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı’nda sürdüren Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut, antrenman öncesi Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyet hakkında konuştu. Bulut, “Fenerbahçe karşısında çabuk teslim olduğumuz düşüncesinde değilim. Defansif ve ofansif anlamda tabii eksiklerimiz vardı bunları Antalya kampında tamamlamaya çalıştık. Fenerbahçe gibi kaliteli şampiyonluk iddiası olan bir ekibe karşı oynadık. Bireysel hatalar bu maçta fazla olunca iyi bir rakibe karşı maalesef kalemizde golü gördük. Biz yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendiremediğimiz zaman işimiz daha da zor oldu. Maçın tekrarını ekibimle önceki gece oturup izledim. Kompakt anlamda iyi bir görüntü var ama bireysel olarak kendimizi daha çok geliştirmemiz lazım. Bireysel olarak fazla hata yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.

FUTBOLCULARI UYARMIŞTIM!

Maçtan önce oyuncuları merkeze top atılmaması konusunda uyardığını söyleyen Erol Bulut “Fenerbahçe orta alanda kalabalık oynayan baskı kurabilen bir takım, nitekim yediğimiz ilk golü bu şekilde kalemizde gördük. Fenerbahçe müsabakalarının 7. dakikasında 2-0 geriye düşerseniz işiniz hakikaten çok zorlaşıyor. Futbolcularım ilk yarıda oyunda dengeyi sağlamayı denediler. Bulduğumuz 1-2 şansı eğer iyi değerlendirebilseydik belki daha iyi bir moral bulabilecektik. Oyunun gidişatı değişebilecekti ama ilk yarıda 3. golü kalemizde gördük. Oyuncu değişikliklerinden sonra ikinci yarıda biraz toparlandık. Gol şansları bulabildik ama birisini değerlendirebildik ama yetmedi 3-1 mağlup olduk. Fenerbahçe maçında yaptığımız bireysel hataların üzerinde durarak Trabzonspor maçına kadar iyi çalışacağız. Gençlerbirliği, Başakşehir ve diğer oynayacağımız maçlara kadar bu hataları minimuma indirmemiz gerekiyor. Oyun içinde 4-5 futbolcu bireysel hata yapınca bu olumsuz tablo takımın tamamının performansını etkiliyor. Otomatik olarak takımın morali düşüyor. Zamanımız kısa ve bu zamanda en iyisini yapmaya çalışıyoruz.” Dedi.

1-2 TRANSFER ŞART!

Kadro derinliğinin kısıtlı olmasından yakınan Bulut, “Zaten sarı kart cezalısı ve sakat olan futbolcularımız vardı. Elimizdeki mevcut kadroyla devre arasına kadar gitmek zorundayız. Ama bu durumu ben bahane olarak kullanamam. Bu görevi kabul ettiysem bu futbolcuları izleyerek, bir şeyler yapabilirim düşüncesiyle buraya geldim. Geldikten sonra farklı bir senaryo ile karşılaşıyorsunuz ama hatalarımızı minimuma indirebilmek adına çok çalışacağız. Takımı daha iyi seviyeye getirmenin gayretini göstereceğiz. Devre arasına kadar inşallah istediğimiz puanları elde ederiz. Devre arasında yapabileceğimiz 1-2 transferle ikinci yarıda daha iyi bir Yeni Malatyaspor olacağını düşünüyorum. Trabzonspor bu hafta evinde farklı bir mağlubiyet aldı. Hoca değişikliği yaşadılar. Yeni bir hoca ile Malatya’ya gelecekler. Bizde mağlup olduk ve çok çalışıp bu maçı kazanmak isteyeceğiz. Antrenmanlara bu günden başlayıp iyi hazırlanarak istediğimiz puanları inşallah alacağız. Azubuike Konyaspor maçında sakatlık yaşadı. Aytaç’da maalesef Fenerbahçe maçında dizinden sakatlandı. Ameliyat olacak gibi görünüyor ve 4 hafta aramızda olamayacak. Zaten o mevkii de sıkıntılarımız olduğunu herkes biliyor.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ