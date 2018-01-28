Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya -2°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608

Bulut: Biz kazandık, mutluyuz

Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının ardından her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu. 

Bulut: Biz kazandık, mutluyuz

Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının ardından her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
28 Ocak 2018 Pazar 16:59
Bulut: Biz kazandık, mutluyuz

Sivaspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Aldığımız 3 puan altı puan değerindeydi. Çünkü oynadığımız takım rakibimizdi. İlk yarı birçok pozisyonumuz oldu ama gol bulamadık, ikinci yarı gol bulmak istedik ve bulduk. Kalemizde de pozisyon oldu ama biz kazandık, mutluyuz” şeklinde konuştu.


Bulut, “İkinci yarı dönüşlerimiz biraz yavaş oldu ve gereksiz yere top kayıplarımız oldu. Sivas iyi kontra atağa çıkıyor, biz kaç maçtır gol yemiyoruz. Bugün de öyle oldu” dedi.Khalid Boutaıb’ın maçta birçok pozisyona girdiğini ancak değerlendiremediğini de ifade eden Bulut, bu oyuncunun kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Demir Grup Sivasspor cephesi

Pozitif futbol oynamaya çalıştıklarını belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, “Geçen haftaki maçta da çok pozisyona girdik ve çok gol kaçırdık. Bu hafta da öyle oldu. Bu kadar pozisyona girip gol atamazsanız bu sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Biz iyi bir takımız ve biraz da futbol şansının yanımızda olması lazım. Eğer bu şans yanımızda olursa ilerleyen haftalarda daha çok kazanacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.iha busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporDemir Grup SivassporErol BulutSamet Aybaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin’deki Mehmetçik’e asker selamı
Afrin’deki Mehmetçik’e asker selamı
Adem attı, Yiğido yıkıldı!
Adem attı, Yiğido yıkıldı!
İnönü Üniversitesispor kazandı 
İnönü Üniversitesispor kazandı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim