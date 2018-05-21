Bulut: Bir iki gün içerisinde…

Süper Lig’in 34. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor’u 3-2 yenerek sezonu galibiyetle kapattı. Maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan sarı-kırmızılıların genç çalıştırıcısı Erol Bulut, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut, “Bugün ligin son maçına çıktık. Futbolcularıma, ‘sizlere yakışır bir şekilde son maçı oynayın’ dedim. Ligi, 3 puan alıp, 43 puanla 10.sırada bitirip, bizim için iyi geçen bir sezonu tamamlamaktı. 3-2 kazandık güzel ama beni bilen biliyor, 2 gol yediğimizden dolayı üzgünüm. Çünkü son 15 dakikada maç, biraz mahalle maçına döndü. Seyirci açısından güzel maç olmuş olabilir. Çünkü yeterince gol pozisyonuna giren iki takım vardı. 5 gol var, izleyenler için güzel olabilir. 3 puan aldığımızdan dolayı mutluyuz. Ligi 43 puanla bitirdik. İstediğimiz yerde ligi bitirdik.” dedi. Gelecek sezonla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya ise Erol Bulut, “Geçen hafta yönetimimize İstanbul’da üç yıllık bir proje hazırladım ve sundum. Konuşmamız Kayserispor maçından sonra olacaktı. Onu da önümüzdeki bir iki gün içerisinde gerçekleştireceğimizi tahmin ediyorum. Ondan sonra nasıl seyredeceğiz, yol alacağız ona bakacağız” yanıtını verdi.

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