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BULUT: 2 PUANI HEDİYE ETTİK!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 biten Alanyaspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında “Maalesef son saniyelerde 2 puanı hediye ettik. Bazen dışarıdan bağırarak takımına ulaşmak istesen de ulaşamıyorsun. Nitekim maçın son saniyeleri de o şekilde oldu.” dedi.

BULUT: 2 PUANI HEDİYE ETTİK!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 biten Alanyaspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında “Maalesef son saniyelerde 2 puanı hediye ettik. Bazen dışarıdan bağırarak takımına ulaşmak istesen de ulaşamıyorsun. Nitekim maçın son saniyeleri de o şekilde oldu.” dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:11
BULUT: 2 PUANI HEDİYE ETTİK!

Süper Lig’in 29. haftasında 1-1 sonuçlanan Alanyaspor karşılaşması sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, “Maçtan önce takımımla konuştuğumda, ‘buradan kesinlikle 3 puan almak istediğimizi ve 3 puan aldığımızda ligi yüzde yüz garantilemiş olacağımızı’ söyledim. Bazı kişilerin kafasında 38 puan aldık, ligde garanti kaldık gibi görünse de bence o şekilde değil çünkü önümüzde 5 maç daha var. 5 maçta neler olacağı hiç belli olmaz. Maalesef son saniyelerde 2 puanı hediye ettik. Bazen dışarıdan bağırarak takımına ulaşmak istesen de ulaşamıyorsun. Nitekim maçın son saniyeleri de o şekilde oldu. Orta sahada olan bir taç, takıma ‘çık’ şeklinde bağırdığımda, takım kendi kalemize daha iyi bir şekilde koruma düşüncesiyle on sekizin üzerine dizildiler. Kaleyi koruma düşünceleri oldu. Nitekim ceza sahasına gelen uzun bir top, kalecimizin yaptığı ufak bir hareketle top kısa düştü ve kalemizde golü gördük. Nitekim istemediğimiz 2 puan kaybettik. Ama bu maç burada bitti. Önümüzde 5 maç var, en iyisini yaparak maksimum puanları alıp, istediğimiz 40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız.” dedi.

“KONUŞURSAM CEZA ALACAĞIM”

Erol Bulut, bir gazetecinin ‘Hakem maçı bitirmek üzereyken dördüncü hakemle göz göze geldi ve karşılaşmayı devam ettirdi, bu konuda ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna, “Bugün kadar hakemlerle ilgili çok fazla bir şey konuşmadım. Çünkü hakemlerle ilgili ne konuşursak konuşalım hep teknik direktörler ceza alıyor. Bugün her şey ortada, ben yine hakemlerle ilgili konuşmayayım. Çünkü konuşursam bir ihtimal ceza alacağım. O yüzden hiç konuşmaya gerek yok.” yanıtını verdi

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporErol BulutAlanyaspor
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