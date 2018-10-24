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Bulunduğumuz pozisyon bize yakışmıyor!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 6. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Kilis Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bulunduğumuz pozisyon bize yakışmıyor!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 6. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Kilis Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:19
Bulunduğumuz pozisyon bize yakışmıyor!

Geçen hafta deplasmanda 62 Dersimspor’a 2-1’lik sonuçla yenilen Malatya ekibinde yenilginin üzüntüsü devam ediyor. Teknik direktör Hayati Palancı ve yardımları nezaretinde Yeşiltepe tesislerinde çalışan mavi beyazlılarda, cezası biten Mehmet Güler de hafta sonu oynanacak müsabakada forma giyebilecek. Düz koşunun ardından taktik bir gerçekleştiren mavi beyazlılarda Hayati Palancı, antrenmanın başında kısa bir konuşma yaparak futbolcularından Dersim maçını unutmalarını istedi.

Antrenman öncesi ise basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Palancı, hesapta olmayan bir yenilgi adlıklarını belirterek, “Ligin ilk 6 haftasında bulunduğumuz pozisyon bize yakışmayan bir pozisyon. Geçen haftaki Dersim maçında kazanamadığımız için çok üzgünüm. O maç her şeyiyle özellikle ikinci yarıdaki oyunla bize dönebilirdi. Kaçırdığımız önem gol pozisyonları var. Bunların birini atsak daha farklı olurdu. Biz orada da ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Ama ilk yarıdaki oyunumuz bize yakışmadı. Bu yarışın içerisinde olduğumuz sürece sorun yok. Daha bu köprünün altından çok sular akar” diye konuştu. Ligin 6. haftasında Malatya’da oynanacak Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kilis Belediyespor karşılaşması 28 Ekim Pazar günü saat 13.00’te oynanacak. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Bölgesel Amatör LigMalatya Yeşilyurt BelediyesporHazırlıklar
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