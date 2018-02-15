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BUĞRA: AVANTAJ BİZDE!

Yeni Malatyaspor formasıyla birlikte Süper Lig’de ilk kez forma giyen genç oyuncu Rahman Buğra Çağıran, “Rakiplerimizden avantajlı olan taraf biziz. Bu avantajımızı koruyarak Yeni Malatyaspor’u daha da iyi seviyelere taşımak istiyoruz.” dedi.

BUĞRA: AVANTAJ BİZDE!

Yeni Malatyaspor formasıyla birlikte Süper Lig’de ilk kez forma giyen genç oyuncu Rahman Buğra Çağıran, “Rakiplerimizden avantajlı olan taraf biziz. Bu avantajımızı koruyarak Yeni Malatyaspor’u daha da iyi seviyelere taşımak istiyoruz.” dedi.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 12:06
BUĞRA: AVANTAJ BİZDE!

Süper Lig’de önceki haftalarda aldığı üst üste puanlarla kendisine orta sıralarda yer bulan Yeni Malatyaspor, son iki maçta aldığı 1 puana rağmen sıralamada bir basamak yükseldi. 24. haftadan sonra lig fikstürünün zorlaşacağı sarı-kırmızılılarda Bursaspor ve Karabükspor maçlarından alınacak puanlar zorlu haftalar öncesinde kritik önem taşıyor.

Yeni Malatyaspor formasıyla geçirdiği ikinci sezonunun da Süper Lig’de ilk kez mücadele eden başarılı sol bek Rahman Buğra Çağıran, takımın son durumu ve performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.  Ligin ilerleyen haftalarında kendilerini zor maçların bizi beklediğini ifade eden genç oyuncusu, süreç başlamadan galip gelmeleri gereken müsabakalar olduğunu söyledi. Buğra, “Bursaspor maçının deplasmanda olması illa yeneceğimiz anlamına gelmiyor. Yenemiyorsanız yenilmeyeceğiz bu da bir başarıdır. Tabii bazı maçlar vardır, galip gelmek için sahaya çıkarsınız. Her maç sahaya puanlar almak için çıkıyoruz ama hafta sonu zor bir deplasmanda oynayacağız o yüzden puanla dönmek bizim için ideal olacaktır.” şeklinde konuştu.

“FUTBOLDA HER ŞEY KÂĞIT ÜZERİNDE HESAPLANIYOR”

Sezon içerisinde şansız sakatlıklar yaşadığını hatırlatan Rahman Buğra Çağıran, “Forma giymekten biraz uzak kaldım. Yavaş yavaş süre bulmaya başladım. İnşallah bu süreyi daha da artırıp takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. İyi dileklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Antrenmanlarda çalışıp sabrediyoruz. Emeklerimizin karşılığını almamak gibi bir durum yoktur. Her zaman daha fazlası için mücadele edeceğiz. Son iki maçtan 1 puan aldığımız için üzgünüz. Futbolda her şey kağıt üzerinde hesaplanıyor. Saha çıktığımız zaman çok farklı bir ortam ile karşılaşıyoruz. O an ki duygular ve hisler pozisyondan pozisyona anlık değişebiliyor. Ama rakiplerimizden avantajlı olan taraf biziz. Bu avantajımızı koruyarak Yeni Malatyaspor’u daha da iyi seviyelere taşımak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper LigRAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN
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