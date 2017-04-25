25 Nisan 2017 Salı

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Bu yarış sonuna kadar sürer!

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 6. Hafta müsabakaları geride kaldı.

25 Nisan 2017 Salı 13:10
Bu yarış sonuna kadar sürer!

 Oynadıkları tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılan Pütürge Belediyespor, Hekimhan Spor ve Kale Gençlerbirliği haftayı yine galibiyetle kapatırken, 5’te 5 yaparak şampiyonluk için ciddi bir avantaj sağladı. Tandoğan Spor ve Malatya İdmanyurdu Spor’un BAY olarak maç oynamadığı haftada şu toplu sonuçlar alındı: Çatyol Bld. Spor       1 - 4 Hekimhan Spor, M. Fenerspor 1 – 2 Doğanyol Bld., Polat Bld. Spor 0 – 0 Şire Pazarı Spor, Çöşnük Gençlik 1 – 3 Kale G.Birliği Spor, Pütürge Bld. Spor 3 – 0 Konak Bld. Spor, Arapgir Spor 2 – 0 M.Galata Spor. Takımların 1.Amatör’e çıkması için sezonu grup lideri olarak bitirmeleri yeterli olacak. B grubunda Kale ciddi bir avantaj yakalarken, A grubunda Hekimhan ve Pütürge aynı puanda zirveyi paylaşıyor.

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya