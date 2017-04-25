Oynadıkları tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılan Pütürge Belediyespor, Hekimhan Spor ve Kale Gençlerbirliği haftayı yine galibiyetle kapatırken, 5’te 5 yaparak şampiyonluk için ciddi bir avantaj sağladı. Tandoğan Spor ve Malatya İdmanyurdu Spor’un BAY olarak maç oynamadığı haftada şu toplu sonuçlar alındı: Çatyol Bld. Spor 1 - 4 Hekimhan Spor, M. Fenerspor 1 – 2 Doğanyol Bld., Polat Bld. Spor 0 – 0 Şire Pazarı Spor, Çöşnük Gençlik 1 – 3 Kale G.Birliği Spor, Pütürge Bld. Spor 3 – 0 Konak Bld. Spor, Arapgir Spor 2 – 0 M.Galata Spor. Takımların 1.Amatör’e çıkması için sezonu grup lideri olarak bitirmeleri yeterli olacak. B grubunda Kale ciddi bir avantaj yakalarken, A grubunda Hekimhan ve Pütürge aynı puanda zirveyi paylaşıyor.

MEHMET KIROĞLAN