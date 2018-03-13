“BU TAKIM SÜPER LİG'E YENİ ÇIKTI”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, defans ağırlıklı futbol oynattığı yönündeki eleştirilere cevap vererek, “Ekran önünde konuşan yorumcular neler söylüyor bunlar kendilerinin bileceği şeyler. Onlara saygı duymamız gerekiyor. Onların bakış açısı ile benim bakış açım çok farklı. Unutmayalım ki bu takım Süper Lig'e yeni çıktı” dedi.



Nurettin Soykan Tesisleri’nde haftalık değerlendirme toplantısında basının sorularını yanıtlayan Teknik direktör Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.



“BAZEN İSTATİSTİKLER GALİP GELMİYOR”

Fenerbahçe karşısında, kendilerinin üstün olduğunu belirten Erol Bulut, “Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Maçın ilk 30 dakikasında rakip kalede 3 tane pozisyonumuz var. Fenerbahçe ilk şutunu maçın 17. dakikasında kalemize atabildi. Sonrasında 34. dakikada kalemize attıkları golü var. Şimdi herkes Fenerbahçe’ye karşı mağlup olduğumuzu konuşuyor. Çünkü bizden beklentiler arttı. Bugüne kadar Süper Lig’de oynadığımız futbolla her kesimden beğeni topladık. İyi puanlar elde ettik. Alınan sonuçtan dolayı bizde üzülüyoruz. Daha iyisini yapabilirdik. İlk yarıdaki o üç pozisyondan birisi gol olsaydı maçın gidişatı çok farklı olacaktı. Takımımı bundan dolayı kutluyorum. Fenerbahçe karşısında yüzde 56 topa sahip olduk. 13 kornerimiz var ve 44 tane açılan ortamız var. Ama bazen istatistikler galip gelmiyor. Geçmişte bizim kazandığımız maçlarda da böyle oldu. Rakiplerin istatistikleri daha üstündü. Ama sahadan biz galip ayrıldık. Bu maçta şans Fenerbahçe kulübünden yanaydı. Onlar yaptığı 3-4 pozisyondan 2 gol atarak maçı kazandılar. Biz yaptığımız 4-5 pozisyonda maalesef gol atamadık. O yüzden mağlup olduk” dedi.



Bulut, bazı futbol yorumcularının defans ağırlıklı futbol oynattığı yönündeki eleştirilerine de cevap vererek, şunları söyledi:

“Ekran önünde konuşan yorumcular neler söylüyor bunlar kendilerinin bileceği şeyler. Onlara saygı duymamız gerekiyor. Onların bakış açısı ile benim bakış açım çok farklı. Unutmayalım ki bu takım Süper Lig'e yeni çıktı. Yeni çıkan bir Malatyaspor var. Büyük takıma karşı oynarken baskın ve üstün oynayan, 90 dakika boyunca golü bulmaya çalışan Yeni Malatyaspor vardı. Elimizdeki imkanlarla bunu iyi şekilde yapmaya çalıştık. Rakip 3-4 tane pozisyona girsin çünkü karşımızdaki Fenerbahçe. Şampiyonluğa oynayan bir takım. Buldukları pozisyonları gole çevirmeleri onların kaliteli olduğunu gösteriyor. Biz yaptığımız pozisyonları gole çeviremediğimiz için üzerinde daha fazla çalışmamız lazım. Son final vuruşlarını daha iyi yapmamız gerekiyor. Tabii bunun yanında şansta lazım. Murat Yıldırım’ın şutu direkten dönmeyip fileyle buluşsa bugün belki çok farklı şeyler konuşacaktık. Maçın gidişatı değişecekti” şeklinde konuştu.



“Daha baskılı oynayıp daha çok orta yapmaya çalıştık. Çünkü merkezde Khalid ve Adem kafa toplarına iyi çıkan iki futbolcumuz. Zaten bunu da maç boyunca yaptık. Rakip defansta iyi durdu ve hata yapmadı. Neustadter, Skrtel ve Mehmet Topal rakip savunmada etkili olan oyunculardı. İşimiz kolay değildi. Gücümüzü sonuna kadar iyi kullanmaya çalıştık. Ama olmadı.”



“Bireysel yetenekli futbolculara sahip kaliteli bir ekipler”

Bu hafta karşılaşacakları Trabzonspor takımının bireysel anlamda iyi futbolculara sahip bir takım olduğunu belirten Bulut, “Trabzonspor’un Akhisarspor ile oynadığı maçı izledim. Bireysel yetenekli futbolculara sahip kaliteli bir ekipler. Hızlı oynayan hücumda çoğunluk yapmaya çalışan takım. Burak gibi Souza gibi futbolcuları var. Ama biz yine Fenerbahçe maçında sergilediğimiz performansı aynı şekilde gösterirsek oradan kesinlikle puanlarla ayrılacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

