01 Aralık 2017 Cuma

Bu sözün takipçisi olalım: “İnönü Stadı yeşil alan olsun”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yeni yapılan stat karşılığı TOKİ’ye devredilen İnönü Stadı arsasının yeşil alan ya da kültür merkezi olarak kalmasını istediklerini söyledi.

01 Aralık 2017 Cuma 11:59
Bu sözün takipçisi olalım: “İnönü Stadı yeşil alan olsun”

  Şehrin merkezindeki İnönü Stadı arsasının akıbetiyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Çakır, “Biz TOKİ’den oraya bir yapı gelmesini arzu etmiyoruz. Oranın mutlaka Malatya için bir yeşil alan veya bir kültür merkezi olmasını arzu ediyoruz” dedi. İnönü Stadı arsası karşılığında TOKİ’ye bir arsa vermeleri gerektiğini belirten Çakır, “O bölge biliyorsunuz yeni stadın yapımı karşılığında TOKİ’ye devredilmişti. Şimdi biz ise TOKİ’den oraya bir yapı gelmesini arzu etmiyoruz. Yani herhangi bir konut alanı, herhangi bir yapılaşmanın olmasını istemiyoruz. Oranın mutlaka Malatya için bir yeşil alan veya bir kültür merkezi olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili de bir çalışmamız var. TOKİ’ye daha önce bu talep iletilmişti. Biz aslında TOKİ’ye devredilen yerlerin şehrimiz için birer yeşil alan olarak kalmasını arzu ediyoruz. Aslında kültür merkezi veya sosyal tesis olarak da kullanılabilir. Bununla ilgili tekrar görüşmelerimiz var. Ama henüz bir netice alamadık. Bizim önerimiz sosyal alan veya kültürel tesis, yeşil alan olarak kalması. Ama karşılığında bir arsa vermemiz gerekiyor. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR

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