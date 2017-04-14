14 Nisan 2017 Cuma

“Bu sezonun en önemli maçı”

Yeni Malatyaspor’un başarılı orta saha oyuncu İrfan Başaran, Eskişehirspor maçıyla ilgili düşüncelerini paylaşarak, sezonun en önemli maçına çıkacaklarını ifade etti.

14 Nisan 2017 Cuma 11:23
“Bu sezonun en önemli maçı”

  Sarı kırmızılı takımın ofansif orta saha oyuncusu İrfan Başaran, Ümraniye maçına ve önlerindeki Eskişehir karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İrfan, “Tabi ki de üzgünüz ama Ümraniyespor maçını geride bıraktık, bitti gitti. Çünkü Ümraniye ile 10 kere oynasak bir kere berabere kalırız. O sahada o atmosferde bu olurdu. Yani kalemize gelmeden saçma sapan bir gol yedik. Mağlup olduk. Tek kale oynadığımızı düşünüyorum o maçta. Oyun üstünlüğü kesinlikle bizdeydi. Futbolun tamamen çirkinliğini ön plana çıkardılar. Tüm takım halinde orta sahanın gerisinde kabul ettiler oyunu. Bu bizim ne kadar iyi takım olduğumuzu gösteriyor aslında. Dediğim gibi onu da geride bıraktık. Eskişehir maçı ile alakalı ise; 'bu sezonun en önemli maçı' diyebilirim. İyi bir takımız gerçekten herkes birbirine uyum sağladı. Taraftarımızın desteği ile uzun zaman sonra Malatya'da oynayacağız. Bu da bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı olacak. O yüzden şehrimizde taraftarlarımızla bütünleşerek güzel bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Maçın salı günü olması itibariyle belki stat biraz boş olabilir. İnşallah öyle bir durum olmaz. Herkes olayın ciddiyetindedir. Şehir olarak biraz daha farkında olmayız neler kazanabileceğimizin. Çünkü gerçekten Malatyaspor camiası çok büyük” diyerek sözlerini noktaladı.

FATİH AVCI
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