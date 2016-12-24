24 Aralık 2016 Cumartesi

Bu rakamlar korkutuyor!

Bugün karşı karşıya gelecek Boluspor ile Yeni Malatyaspor arasında daha önce oynanan müsabakalarda ev sahibi takımın bariz üstünlüğü dikkat çekiyor.

23 Aralık 2016 Cuma 18:38
Bu rakamlar korkutuyor!

Öyle ki Yeni Malatyaspor’un rakibine karşı galibiyeti bile yok! İki takım geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’de ve sezon başında da hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelmişti. Tarihlerinde 3 kez karşı karşıya gelen iki ekip arasında Boluspor’un üstünlüğü bulunuyor. 3 maçın ikisi Boluspor’un üstünlüğüyle sonuçlanırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. İki takım geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de karşılaştı. 26 Aralık 2015’te Bolu’da oynanan karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı. Ligin ikinci yarısında 13 Mayıs 2016 yılında Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmayı da Boluspor 3-1 kazandı. Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, sezon başı hazırlık kampında hazırlık maçı oynamıştı. 6 Ağustos 2016’da oynanan hazırlık maçı 1-1 sonuçlandı.

FATİH AVCI
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