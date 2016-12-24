Öyle ki Yeni Malatyaspor’un rakibine karşı galibiyeti bile yok! İki takım geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’de ve sezon başında da hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelmişti. Tarihlerinde 3 kez karşı karşıya gelen iki ekip arasında Boluspor’un üstünlüğü bulunuyor. 3 maçın ikisi Boluspor’un üstünlüğüyle sonuçlanırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. İki takım geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de karşılaştı. 26 Aralık 2015’te Bolu’da oynanan karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı. Ligin ikinci yarısında 13 Mayıs 2016 yılında Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmayı da Boluspor 3-1 kazandı. Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, sezon başı hazırlık kampında hazırlık maçı oynamıştı. 6 Ağustos 2016’da oynanan hazırlık maçı 1-1 sonuçlandı.

FATİH AVCI