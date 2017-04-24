24 Nisan 2017 Pazartesi

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Bu oyuna bu sonuç!

Sezon başından beri açık ara farkla götürdüğü liderlik yarışında son haftalarda tökezlemeye başlayan Yeni Malatyaspor, kayıplar halkasına Giresun’u da ekledi. Ümraniye ve Eskişehir yenilgilerinin ardından Giresunspor’u deplasmanda yenerek, puan kayıplarını telafi etmek isteyen sarı kırmızılı takıma ev sahibi değil, maçın hakemi Ümit Öztürk engel oldu. Kaleci Ertaç’a yapılan net faule rağmen oyunu devam ettiren maçın hakemi, Volkan’ın topu boş kaleye göndermesini sağladı. Pozisyon bulmakta zorlanan takımının imdadına yetişen Sedat Ağçay, müthiş bir voleyle gemisini kurtaran kaptan olurken, kötü hakem performansı ve silik oyuna rağmen alınan 1 puan teselli oldu.

24 Nisan 2017 Pazartesi 11:34
Bu oyuna bu sonuç!

  TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor ile ilk 2’ye girme hedefinde olan Giresunspor ligin 29. haftasında Giresunspor Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımda sakatlıkları bulunan Dodo ve Abwo forma giymezken, Yeni Malatyaspor’da kart cezalısı Eren Tozlu ile Sadık Çiftpınar takımlarını eksik bırakan isimler oldu. Yaklaşık 6 bin ev sahibi taraftarın ilgi gösterdiği maçı Malatya ve çevre illerden giden 500 civarında futbolsever de tribünden takip etti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Sadık ve Eren’in yokluğunda kadroda mini bir revizyon gerçekleştirdi. Eskişehir maçında kaybeden kadrodan Dialiba ve İrfan’ı kesen Buz, forvette ise Ahmet Aras’a bu sezon ilk kez ilk 11’de şans verdi. Maçın başından sonuna kadar topa ve oyuna hakim olan sarı kırmızılı ekibimiz, hücum hattında pozisyon üretmek de zorlansa da rakibe de gol pozisyonu vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR...
  Karşılaşmanın 18. dakikasında ev sahibi takım tartışmalı bir golle 1 – 0 öne geçti. Sağ taraftar gelişen Giresunspor atağında Tomic’in kale içine ortasında Kaleci Ertaç topu ceza sahası dışına yumruklarken, Özgürcan kolları ve kalçasıyla Ertaç’ı yere düşürdü. Pozisyonu devam ettiren maçın hakemi Ümit Öztürk Ertaç yerde yatmasıyla boş kalan kaleye topun Volkan Okumak tarafından gönderilmesini izledi. Bu şaibeli golle 1 – 0 öne geçen ev sahibinin üstünlüğü fazla sürmedi.

Yeni Malatyaspor 6 dakika sonra cevap verdi. Karşılaşmanın 24. dakikasında Ferhat Kiraz’ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü, ceza sahası dışında Sedat Ağçay’ın önünde kaldı. Topun gelişine sert bir vole vuran tecrübeli kaptan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, skora denge geldi. 1 - 1

Maçın ilk yarısı 1 – 1’lik eşitlikle sonuçlanırken, ikini yarı her iki teknik adam da kontrolü elden bırakmadı. Yeni Malatyaspor’da İrfan, Ayite ve Dialiba, yeşil beyazlı Giresunspor’da Promise Isaac, Dilaver ve Jonas oyuna sonradan giren isimler olurken, bu oyuncuların da katkısı skoru değiştirmeye yetmedi. 90 dakika 1 – 1’lik beraberlikle tamamlandı.

FATİH AVCI
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