18 Temmuz 2017 Salı

Bu Necar çok can yakar!

Forvet arkası mevki için ofansif bir hücumcu orta sahaya ihtiyaç duyan Yeni Malatyaspor aradığı ismi Hollanda 1. Ligi’nde buldu. Utrecht forması giyen 27 yaşındaki Fas asıllı Nacer Barazite’yle her konuda anlaşan sarı kırmızılı yönetim bir dönem Arsenal, Monaco gibi devlerin de formasını giyen 27 yaşındaki yıldız ismi birkaç güne İstanbul’a getirerek resmi imza attıracak.

18 Temmuz 2017 Salı 11:18
Bu Necar çok can yakar!
 Yeni Malatyaspor, uzun süredir aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Hollanda 1. Lig takımı Utrecht’te forma giyen Fas asıllı Nacer Barazite’yi sözleşme imzalamak için Türkiye’ye davet etti.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Yeni Malatyaspor’un uzun süredir peşinde olduğu Hollandalı yıldız oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı ve 10 numara pozisyonunda görev yapan futbolcunun bugün Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen 27 yaşındaki Nacer Barazite, son olarak Hollanda 1. Lig ekibi Utrecht’te oynadı.

Forvet arkasında oyuncu kurucu olarak görev yapan Barazite, Utrecht’te 2016-2017 futbol sezonunda toplamda 37 resmi karşılaşmaya çıktı ve 8 gol kaydetti. Arsenal, Vitesse, Austria Wien, Monaco ve Utrecht formlarını giyen başarılı futbolcu, Hollanda U21 Milli Takımı formasını da terletti. Teknik Direktör Sağlam’ın da transferini çok istediği Barazite’nin bugün Türkiye’ye gelip sarı-siyahlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

FATİH AVCI

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