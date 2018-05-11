Bu nasıl ayarlama?

32. hafta maçını Göztepe ile pazartesi oynayan Yeni Malatyaspor bu karşılaşma için 2250 km havayolu, 600 km de karayolu mesafesi kat etmişti. Galatasaray ise Akhisar maçı için 600 km havayolu, 100 km de karayolu gitmişti. TFF 33. Haftayı planlarken, evinde oynayacak Galatasaray’a 6 gün dinlenme, Yeni Malatyaspor’a ise 5 gün dinlenme şansı verdi. Hem zorlu bir deplasmana gidecek Yeni Malatyaspor bu planlama yüzünden daha az dinlenik olarak maça çıkacak. Üstelik 960 km uçuş mesafesi de eklendiğinde Yeni Malatyaspor sadece 7 günde 4500 km havayolu trafiği yapmış olacak. Malatya’da sadece çarşamba ve perşembe taktik çalışan kaplanlar bugün yeniden yola çıkacak!

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