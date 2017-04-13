Eskişehirspor ile 28. hafta maçında karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Ümraniye karşısında alınan mağlubiyeti fazla önemsemediklerini belirterek, şu süreçte bir iki maç kaybetmelerinin normal olacağını söyledi.

“AZUBUİKE’NİN SARI KARTI AĞIR VE HAKSIZ”

Ümraniyespor ile oynadıkları maçta ellerinden geleni yaptıklarını, ancak buna rağmen rakibin bulduğu 2 pozisyondan birini gole çevirdiğini belirten İrfan Buz, "Ümraniye’nin de hesapları var. Kendilerine göre, zaten o yüzden o sahada, o saate oynadık. Biz de bunu söyledik. Bizim sürklase edecek bir durumumuz yok yani. Tabi ki bu süreç içerisinde zaman zaman bir tane maç da kaybedebiliriz, berabere de kalabiliriz ama futbolcu kardeşlerimiz elinden gelen her şeyi yaptı. Şimdi realist durmak lazım. Adamların 2 tane pozisyonu var. 1 tanesi gol oldu, onu da biz teşvik ettik. Biz iyi takımız, sonuçta da iyi hazırlanacağız. Biz burada güzel bir müsabaka olmasını istiyoruz. Taraftarımıza güzel bir müsabaka çıkartmak istiyoruz ve sonuçta 3 puan almak istiyoruz. Pozisyonda sağ olsun hakem orada güzel bir sarı kart örneği gösterdi. Çünkü sarı kart yoktu, çok saçma sapan bir sarı karttı. Neyse biz onun üzerinde durmayalım. Futbolcu kardeşlerimiz sahaya çıkan arkadaşlarımız bu işi iyi doğru götüreceğini düşünüyorum” dedi.

“ASLANLAR GİBİ 3 PUANIMIZI ALACAĞIZ”

Ümraniyespor maçının geride kaldığını ve Eskişehirspor maçına konsantre olduklarını belirten Buz, “Tabi hep beraber orada kazanmak istedik ama olmadı, olayı kapattık. Ümraniye diye bir şey kalmadı. Önümüze bakıyoruz. Lider biziz, sahamızda Eskişehir’i bekliyoruz. Biliyorsunuz onlar çok güzel karşıladılar bizi, özellikle taraftarları. Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum, şampiyonluk ne kadar isteniliyorsa o taraftarlar bilirler bazı şeyleri. O gün de bizim taraftarlarımız belirleyecek, yani sahaya çıkacağız aslanlar gibi 3 puanımızı alacağız” dedi.

“TARAFTARIMIZLA BULUŞACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ”

Uzun bir süreden sonra yeniden taraftarlarının önüne çıkacaklarını hatırlatan Buz, “Ben hep söyledim, ciddi bir maç. Biz hesap yapmıyoruz. Önümüzde Eskişehir maçı var. Çok güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Mental anlamda da çok hazır olacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızla da uzun zaman sonra bir araya geleceğiz, burada Allah nasip ederse 3 puanımızı alacağız. Sadık’ın durumu iyi. Ferhat da düzeldi. Diğer arkadaşlarımız da müsabakalarda biliyorsunuz oynadı. Gol yemedik yani Ferhat’ta son 10-15 dakika istekliydi. Bir sıkıntısı yoktu. Ayite de yarın katılacak bize. Onu da hazırlamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi yani Eskişehir’i bekliyoruz. O yüzden burada kendi taraftarıma çok güveniyorum. Sahada futbolcular oynayacak ama maçı bize aldıracak olan taraftarımız olacak. O gün biz de güzel bir ambiyansla burada Eskişehir i ağırlayacağız. Öncelikle tamamen biz şimdi Eskişehir olayına konsantre olalım. Çok ciddi bir maç.” Dedi.

FATİH AVCI