 “BU MAÇ TARİHE GEÇTİ”

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde Pütürge Belediyespor, 120 dakikası eşitlikle tamamlanan maçta Arguvan Belediyespor’a penaltılarda 3 – 0 üstünlük kurmuş ve kupaya uzanan taraf olmuştu. Maç içinde ve sonunda yaşanan dostluk görüntüleri şampiyonluk karşılaşmasının önüne geçmiş, futbolseverler Türkiye liglerinin en temiz final maçına şahitlik etmişti.

“MALATYA ÇEVRE İLLERE ÖRNEK OLDU”

Yaşanan bu güzel görüntülerin ardından bir açıklamada bulunan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir her iki kulübü ve camialarını tebrik ederek, “1 yıl boyunca gerçekten çok ciddi emek veren tüm takımlarımız aslında bu finali hak etmişti. Tabi futbolun doğası gereği kupayı bir takım kaldıracaktı bu da Pütürge Belediyespor oldu. 2017 – 2018 Amatör şampiyonumuz Pütürge Belediyespor’u tebrik ediyoruz. Bunun yanında finale yükselen Arguvan ve diğer ekiplerimizi de kutluyoruz. Pütürge Belediyespor kulübümüz BAL için baraj maçı oynamaya hak kazandı. Hafta sonu gerçekten futbol adına harika görüntüler vardı. Amatörde bir final maçını yaklaşık 2 bin kişi izledi. İlçelerimizden gelenler futbolumuza renk kattı. Organizasyonun başarıyla geçmesinde emeği bulunan saha görevlilerine, hakemlerimize, emniyet ve sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bu final centilmenlik bakımından tarihe geçti. Tüm amatörümüze örnek olsun istiyoruz. Malatya’mız bu fair-play çerçevesinde geçen final maçıyla çevre illere de örnek olmuştur. Aynı saygın ve centilmenlik ruhunu diğer liglerimize de yansıtmalıyız” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi