02 Mart 2017 Perşembe

Bu kurs ilk defa açılacak!

Türkiye’de aktif olarak federasyonlar nezdinde branşlaşan spor dallarından biri olan bisiklet sporunda Malatya’da ilk kez hakem kursu açılacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 4 - 5 Mart tarihleri arasında Bisiklet Aday Hakem Kursu açılacağı belirtildi.

02 Mart 2017 Perşembe 12:18
Bu kurs ilk defa açılacak!

  Bisiklet Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Bisiklet Aday Hakem Kursu 4 - 5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Malatya’da ilk kez açılacak kursla birlikte, şehrimizin ilk bisiklet hakemleri de belirlenmiş olacak. Kursun 4 - 5 Mart tarihlerinde saat 10.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Söz konusu kursa katılabilme şartları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açıklandı.

KİMLER BİSİKLET HAKEMİ OLABİLİR?
  Kursun iki gün boyunca saat: 10.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleşeceği, bisiklet sporu meraklılarının istenen belgeleri temin etmeleri halinde katılımcı olabilecekleri belirtildi. Kursa katılabilme şartları ise şöyle açıklandı: "T.C Vatandaşı olmak. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.(Milli olan sporcularda tahsil şartı aranmaz. Hakemlik kursu esnasında 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak. Sağlık durumunun hakemlik yapmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgelemek. Disiplin kurulları tarafından hak mahrumiyeti almamış olmak. Sabıka kaydının olmaması. Faal sporcu olmamak. Yabancı dil bilmek. (İyi derecede) MHK’ca açılan aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlardan yüz puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak."

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah MalatyaKursBisiklet Hakemi

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