Bu kez Göztepe VAR, Malatya yok!

Açıklanan disiplin sevklerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, merdiven boşluklarını boş bırakmadıkları için disiplin kuruluna sevk edilirken, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalindeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi. İlk haftada sevk işlemi yaşayan kulüpler Ankaragücü, Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Akhisarspor ve Göztepe oldu. Yeni Malatyaspor’a 3 – 1 kaybeden Göztepe, “çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları nedeniyle sevk işlemi yaşadı. Kurul ayrıca Göztepeli oyuncular Castro ve kaleci Beto için şu sevk işlemlerini uyguladı: “ANDRE DE CASTRO PEREIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, ANTONIO ALBERTO BASTOS PIMPAREL'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Yeni Malatyaspor ile ilgili herhangi bir sevk işlemi yapılmadı.