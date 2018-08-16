Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
89078
ALTIN
220.274
DOLAR
5.8117
STERLİN
7.3903
EURO
6.6101

Bu kez Göztepe VAR, Malatya yok!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmaların ardından disiplin sevklerini açıkladı.

Bu kez Göztepe VAR, Malatya yok!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmaların ardından disiplin sevklerini açıkladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:10
Bu kez Göztepe VAR, Malatya yok!

Açıklanan disiplin sevklerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, merdiven boşluklarını boş bırakmadıkları için disiplin kuruluna sevk edilirken, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalindeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi. İlk haftada sevk işlemi yaşayan kulüpler Ankaragücü, Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Akhisarspor ve Göztepe oldu. Yeni Malatyaspor’a 3 – 1 kaybeden Göztepe, “çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları nedeniyle sevk işlemi yaşadı. Kurul ayrıca Göztepeli oyuncular Castro ve kaleci Beto için şu sevk işlemlerini uyguladı: “ANDRE DE CASTRO PEREIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, ANTONIO ALBERTO BASTOS PIMPAREL'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Yeni Malatyaspor ile ilgili herhangi bir sevk işlemi yapılmadı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluDisiplin Sevkleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Zamanla daha iyi olacağız”
“Zamanla daha iyi olacağız”
Seth, Fenerbahçe’den çekinmiyor
Seth, Fenerbahçe’den çekinmiyor
Futbolculara başkan desteği
Futbolculara başkan desteği
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim